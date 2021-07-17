Hizmet çeşitlerimiz

Cezaevi hizmetlerimizle alâkalı bir kaç konuyu ifade etmek istiyorum. Daha önce kısaca temas etmiştik. Tekrarından dolayı kusurumuza bakılmasın.

Bizden istenilen hizmet çeşitlerini bir kaç maddede sıralarsak;

1- Risale-i Nur Külliyat istekleri. (Bizden en çok talep edilen kitaplar, özellikle orta boy lügatçeli).

2- Risale-i Nur Külliyatı harici Yeni Asya Yayınları istekleri (Beşleme, Nur Talebeleri, İlmihal ve Camiü’s-Sağîr)

3- Yeni Asya Yayınları dışındaki dinî yayınlar. (İmkânlarımız oranında gönderebiliyoruz. Meselâ Kelime Kelime Kur’ân gibi.)

4- Dergi istekleri. Daha ziyade Genç Yorum, Bizim Aile Dergileri.

5- Gazeteye abone olmak isteyenler. (Maalesef keyfi uygulamalar yüzünden sıkıntı çekiyoruz.)

6- Gazeteyi aylık paket halinde isteyenler.

7- Tahliye olan kimselerin istekleri. Tahliye olan kimseler bizi telefonla veya diğer imkânlarla bize ulaşıp isteklerini belirtiyorlar. Biz de imkânlarımız nispetinde karşılıyoruz.

8- Kılık kıyafet ve para istekleri. Çok az sayıdaki kimselerden bu tür istekleri dile getiren mektuplar geliyor. Bu tür isteklere iki sebebten dolayı olumlu cevap veremiyoruz.

Birincisi: Bu isteğin sınırını çizmek zor. İstismara açık bir durum.

İkincisi: Bize destek olan kimselerin desteklerini yayın hizmetlerinde kullanılmak için vermeleri.

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz.

MEKTUP

Allah’ın selâmı ve bereketi sizin ve tüm Yeni Asya çalışanlarının üzerine olsun. Allah işlerinizde muvaffakiyet nasip etsin inşallah.

Sizden talep etmiş olduğum Risale-i Nur Külliyatı cezaevine ulaştı. Eğitim birimi inceleme yapıp ‘görüldü’ kaşesini vurduktan sonra tarafıma teslim edilecek inşallah. Talebime cevap verip, kitapları gönderdiğiniz için Allah sizden ve katkısı olanlardan Razı olsun. Risaleler koğuşumuza gelir gelmez hemen okumaya başlayacağız Allah’ın izni ve inayetiyle.

Allah, Üstadımızdan ve Risaleleri neşredenlerden ebeden razı olsun ve bizlere bahsetmiş olduğu iman nimetinden dolayı Cenâb-ı Hakk’a sonsuz şükürler olsun. Bu Risaleleri cezaevlerine ulaştırdığınız için de Allah ebeden sizlerden de razı olsun. İki cihan saadeti nasip eylesin inşallah.

(Son gelen mektuplardan.)