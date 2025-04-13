''Hoş geldin bahar'' etkinliği

Faaliyet Köşesi

Nisan ayıyla birlikte baharın gelişini daha çok hissetmeye başladık. Tefekkür etmek için bizlere gün doğdu. Bağ, bahçeye çıkıp çiçekleri, böcekleri keşfedebiliriz.

Bu hafta, baharın gelişini, yaptığımız bu etkinlikle kutlayacağız. Tabaktan çiçek bahçesi ve kelebek bilekliği yapacağız. Malzemeleri hazırlayıp yapmaya başlayabiliriz.

MALZEMELER:

- Resim çıktısı

- Boyamalar

- Yapıştırıcı

Yapılışı:

İlk önce kâğıt tabaktan çiçek bahçesini yapalım. Aşağıda paylaştığımız bağlantıdan sayfa çıktılarını aldıktan sonra kenarlarından kesebilirsiniz.

Çiçekleri ve kelebekleri boyadıktan sonra yuvarlak çiçekli görseli tabağın ortasına yapıştırıyoruz. İnce uzun şeridi uçlarından birleştirip tabağın ortasına yapıştırıyoruz. Kelebeği ise bu şeridin üstüne koyuyoruz. İşte bu kadar. Odanın bir köşesine asabilir, baktıkça tefekkür edebilirsiniz.

Kelebek bileklik için de görsel çıktısını alıp boyadıktan sonra kesiyorsunuz. Uçlarını bileğinize göre ayarlıyorsunuz.

Emeğinize sağlık.

NOT: Hazırladığımız etkinliklere bağlantıdan ulaşabilirsiniz.