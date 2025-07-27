Kur’ân’a ilk adım

Faaliyet Köşesi

Miniklerle Elif-ba kartları yaptık Geçtiğimiz hafta çocuk dersimizde Elif-ba kartları hazırladık. 4 yaş çocuklarla birlikte Kur’ân harflerine âşina olsunlar diye Elif-ba oyunları oynamaya başladık. Yüce kitabımız Kurân-ı Kerîm’i öğrenme ve öğretme yolculuğuna başladık. Bu süreçte hazırladığımız Elif-ba kartlarını, oyun ve boyama görsellerini faaliyet grubumuza katılarak indirilebilirsiniz. Malzemeler: • Malzemeler • Elif-ba kart çıktısı (kalın kâğıt) • Makas • Mini bez çanta ya da mini karton kutular • Boya kalemi Yapılışı: Elif-ba kartlarını hazırlayacağımız görselin çıktısını aldıktan sonra makas yardımıyla kesiyoruz. Görseldeki resimleri boyayabilirsiniz. Kestikten sonra mini bez kılıfa ya da karton kutulara koyuyoruz. İçinden sırasıyla çekip arkadaşlarımıza sorarak oyun oynayabilirsiniz. Görseller de Kur’ân harflerini hatırlamanıza yardımcı olacak. Tebrikler. Şimdiden kolay gelsin.

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