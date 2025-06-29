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29 HAZİRAN 2025 PAZAR - YIL: 56

Hz. Nuh’un gemisini yaptık

Kübra ÖRNEK KORKMAZ
29 Haziran 2025, Pazar
Faaliyet Köşesi

Çocuklarla, sırayla Peygamberlerin hayatlarını okumaya başladık. Bu hafta Hz. Nuh’u Aleyhisselam konuştuk. Hz. Nuh’un (asm) gemisini yaptık. Özellikle küçük yaştaki çocuklara görsellerle anlattığımızda daha iyi anladıklarına şahit oluyoruz. Siz de miniklere Peygamber hayatlarını bu şekilde maketler hazırlayarak anlatabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım.

Malzemeler:

• Renkli fotokopi kâğıdı

• Hayvan görsel çıktısı

• Makas  ⁠

• Yapıştırıcı 

Yapılışı: 

Renkli fotokopi kağıdıyla istediğimiz renkte gemiyi görseldeki gibi yapıyoruz. Hayvan resimlerini geminin üst kısmına yapıştırıyoruz. Geminin üzeri için odun şeklinde kağıtlar hazırlıyoruz. Kağıdı birer cm genişliğinde kesip yuvarlayarak odun şekli veriyoruz. Daha sonra yapıştırıcıyla geminin üzerine yapıştırıyoruz. İşte bu kadar. Gemimiz hazır. Şimdi geminizle beraber Hz. Nuh Peygamberin hayatını dinleyebilirsiniz.

 

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