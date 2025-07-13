Ekranı kapat, kitabı aç

Faaliyet Köşesi

Hikâyeler ve masallar en eski zamanlardan beri dilden dile aktarılan kültürel miraslardır. Hikâyeler hayatın pek çok yönüyle çocukları tanıştırır, yepyeni dünyaların kapılarını aralar ve çocukların hayal gücünü harekete geçirir.

Düzenli kitap okuduğumuzda yeni kelimeler öğrendiğimiz için kelime haznemiz gelişir, bildiğimiz kelime sayısı artar. Masal ve hikâyelerle duyguları ve başka hayatları tanırız. Yaşadığımız mutlulukların, üzüntülerin, endişelerin sadece kendimize has olmayıp, başka insanların da bu duyguları hissettiğini anlamış oluruz. Kitaplar pek çok sosyal beceriyi geliştirmemizi de sağlar. Sevme, anlama, ilgi gösterme, yardım etme, dinleme, saygılı davranma, empati kurma gibi sosyal becerileri hikâyenin kahramanlarının yaşadıkları üzerinden anlayabiliriz.

Yaz tatilinde siz de daha fazla kitap okumaya özen gösterebilirsiniz. Hatta bunu daha eğlenceli hâle getirip, arkadaşlarınızla “kitap günleri” düzenleyerek, okuduğunuz kitaplar hakkında eğlenceli sohbetler edebilirsiniz. Bu faaliyetin ne kadar keyifli olduğunu gördüğünüzde, asla ekran karşısında vakit kaybetmek istemeyeceksiniz. Okumak bize çok daha derin, mânâlı âlemlerin kapılarını açıyor. O halde haydi bakalım, ekranları kapatalım, kitap açalım.