Annelerimize sevgi buketi hazırlıyoruz

Faaliyet Köşesi

Karşılıksız sevginin en güzel hâlidir annelik. Şefkat timsali anneler, evlatları için her şeyini feda edebiliyor. Onları bir gün değil her gün hatırlamak gerekiyor. Bu vesileyle biz de çocuklarla birlikte annelerimize çiçek buketi hazırlayalım dedik. Siz de malzemeleri hazırlayıp bize katılabilirsiniz.

MALZEMELER:

• Faaliyet çıktısı

• Boya

• Makas

• Yapıştırıcı

• A4 boyut renkli karton

YAPILIŞI: Bağlantıdan faaliyetin çıktısını aldıktan sonra istediğiniz renklere boyayın. Renkli kartona çiçek buketinin alt kısmını yapıştırın. Çiçekleri de buketin içine yerleştirin. İşte bu kadar. Anneniz görünce çok beğenecek. Annelerin emeğini hiçbir zaman unutmayalım.

Not: Bağlantıdan yaptığımız faaliyetlerin görseline ulaşabilirsiniz.