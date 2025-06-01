İsm-i Azam Bulutu

Faaliyet Köşesi

İsm-i A’zam, Rabbimizin bütün isimlerini kapsayan yüce isimleridir. Allah’ın en büyük isimlerinin hangileri olduğu gizlidir. Fakat her ismin de a’zamî bir mertebesi vardır ki o mertebe İsm-i A’zam hükmüne geçiyor. Risale-i Nur’da İsm-i A’zam Risalesi’nde Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs isimleri ele alınır. Biz de miniklere Allah’ın a’zamî isimlerini öğretmek için esma bulutu yapıyoruz. Sen de malzemelerini hazırlayıp bize katılabilirsin. MALZEMELER: • Bulut, damla görseli • ⁠İp • ⁠Pamuk • ⁠Yapıştırıcı • ⁠Makas • ⁠Beyaz karton A2 boyut Yapılışı: Bulut ve damla görselini çıkardıktan sonra kesiyoruz. Beyaz kartonun üst tarafına bulut, alt tarafına damlaları yapıştırıyoruz. Bulutun üzerine pamukları yapıştırdıktan sonra bulutla ip arasına ipleri sabitliyoruz. Damlaların üzerine Allah’ın a’zamî isimlerini yazıyoruz. (Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs) Allah’ın diğer isimlerini de ayrıca yazılabiliriz. Not: Etkinlik görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.

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