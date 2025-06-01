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4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İsm-i Azam Bulutu

Kübra ÖRNEK KORKMAZ
01 Haziran 2025, Pazar
Faaliyet Köşesi

İsm-i A’zam, Rabbimizin bütün isimlerini kapsayan yüce isimleridir. 

Allah’ın en büyük isimlerinin hangileri olduğu gizlidir. Fakat her ismin de a’zamî bir mertebesi vardır ki o mertebe İsm-i A’zam hükmüne geçiyor. Risale-i Nur’da İsm-i A’zam Risalesi’nde  Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs isimleri ele alınır. Biz de miniklere Allah’ın a’zamî isimlerini öğretmek için esma bulutu yapıyoruz. Sen de malzemelerini hazırlayıp bize katılabilirsin.

MALZEMELER:

• Bulut, damla görseli

• ⁠İp

• ⁠Pamuk 

• ⁠Yapıştırıcı 

• ⁠Makas

• ⁠Beyaz karton A2 boyut

Yapılışı:

Bulut ve damla görselini çıkardıktan sonra kesiyoruz. Beyaz kartonun üst tarafına bulut, alt tarafına damlaları yapıştırıyoruz.

Bulutun üzerine pamukları yapıştırdıktan sonra bulutla ip arasına ipleri sabitliyoruz. Damlaların üzerine Allah’ın a’zamî isimlerini yazıyoruz. (Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs) Allah’ın diğer isimlerini de ayrıca yazılabiliriz.

Not: Etkinlik görsellerine buradan ulaşabilirsiniz.

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  • Erol Sahra

    1.6.2025 16:15:25

    Ne güzel çalışma. Maşallah

Risale-i Nur Külliyatı

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