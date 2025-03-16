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16 MART 2025 PAZAR - YIL: 56

Ramazan takvimi yaptık

Kübra ÖRNEK KORKMAZ
16 Mart 2025, Pazar
Faaliyet Köşesi

Ramazan ayının yarısına ulaştık elhamdülillah. Ömrümüzün en güzel Ramazan’ı bu olsun inşallah.

Bu hafta sizlerle, Ramazan ayını ailecek takip edebilmeniz için takvim hazırlayacağız. Bu takvimi her Ramazan ayı geldiğinde çıkarıp günleri takip edebilirsiniz. Haydi başlayalım.

MALZEMELER:

• Sulu boya

• Takvimi kâğıdı

• Simli sarı eva kâğıt

• Makas

• Mıknatıs

• Yapıştırıcı

YAPILIŞI:

Paylaştığımız takvim kâğıdının çıktısını aldıktan sonra sulu boyayla istediğiniz renklere boyayabilirsiniz. Sonra sarı eva kâğıdından çay bardağı yardımıyla hilal şekli çizip kesiyoruz. Mıknatısın bir ucunu hilalin arkasına yapıştırıyoruz.

Ramazan’ın kaçıncı günüyse hilali onun üzerine getirip diğer mıknatısı da kâğıdın arkasına yerleştiriyoruz. İşte takviminiz hazır. Günler değiştikçe hilali oynatmayı unutmayın.

Herkese hayırlı Ramazanlar.

NOT:

Hazırladığımız etkinliklere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

***

ÇOCUK İFTARI YAPTIK

Geçtiğimiz günlerde Ramazan’ın ruhunu anlamak için çocuklarla iftar düzenledik.

Her hafta etkinlik yaptığımız grupla hazırlıklara başladık. Gelenlere sürpriz hediyeler, kurabiyeler ikram ettik. İmanî hakikatler okuduk, sohbet ettik.

İftar sonrası minikler Ramazan’a özel boyamalar yaptı ve bol bol oynadılar.

Çocuklarımıza dinî değerlerimizi anlatmak için böyle programlar yapmak faydalı oluyor. Duanızı bekleriz.

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  • Semanur Tunoğlu

    16.3.2025 11:44:01

    Ne güzeller maşallah abla ellerinize sağlık. Miniklerimiz için güzel bir aktivite olacak.

Risale-i Nur Külliyatı

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