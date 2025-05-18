Şimdi bahçe zamanı

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Yaz geldi, bağ ve bahçeler meyve, sebze vermeye hazır. Şimdi toprak ile uğraşarak yeni bir şeyler üretmeye gidiyoruz. Ailece doğayla iç içe vakit geçirebileceğiniz Yedikule Bahçe’de, çocuklar toprağın keyfini sürüyor, emek ve sabır ile bir şeyler üretmenin lezzetine varıyor.

KENDİ BİTKİMİZİ YETİŞTİRELİM

“Yedikule Bahçe” şehrin merkezinde. Çocuklarda çevre bilincini geliştirmek bir yana, toprağa dokunmalarını ve bitki yetiştirmeyi amaçlayan bir mekân. Hafta sonu Cumartesi günü ailelere kapılarını açan bahçe, randevu sistemiyle hizmet veriyor. Piknik ve atölye programları ücretsiz… Piknik için gelenlere semaverde çay ikram ediliyor. Bitki hastanesi hizmeti de veriliyor. Yedikule Bahçe’de çocuklar toprağa dokunarak, tarımın inceliklerini ve bitki yetiştirmeyi öğreniyor. Piknik yapma imkânı da bulunan Yedikule Bahçe; hafta içi okullardan gelen öğrencileri, Cumartesi günü 7-14 yaş çocuk sahibi aileleri ağırlıyor.

ANNELERE BAHÇE EĞİTİMİ

Çocuklar toprakla buluşurken anneler de kadınlara yönelik eğitimlerden faydalanabilir. Burada kadınlara yönelik uzman eğitmenler eşliğinde bahçecilik ve balkon bitkileri eğitimi düzenleniyor. Ayrıca eğitime katılanlara ekim dikim işlemi yapmaları, üretim tekniklerini kullanarak sebze fidesi yetiştirebilmeleri, fidelerin bakım ve kültür işlemlerini yürütmeleri, fideleri pazara hazırlayabilmeleri konularında da bilgiler veriliyor.

ORGANİK ATIKLARDAN GÜBREYE

Yedikule Bahçe, mutfak atıklarını toprağa kazandırmak için kompost yaparak toprakla yeniden buluşturuyor. Siz de meyve-sebze atıkları, yumurta kabukları, çay atıkları ve kahve çekirdekleri, kuru yemiş kabuklarınızı biriktirip buraya getirerek, doğal gübre çalışmalarına destek olabilirsiniz.

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