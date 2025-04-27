Çocuklar için dijital müze

Faaliyet Köşesi

Dijital Hacivat-Karagöz ile tanışın

Bu hafta köşemizde, Türkiye’nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi’ne yolculuk yapacağız. Sergide Hacivat ve Karagöz’ü dinleyeceğiz.

Teknoloji ve sanatı buluşturan Dijital Deneyim Müzesi, “Gelenekten Geleceğe: Kültürel Belleğin Dijital Yansımaları” sergisiyle ziyaretçileri bekliyor. Ramazan’da da büyük ilgi gören sergi, 30 Mayıs’a kadar uzatıldı. Dijital sanat ve kültürel mirasın buluştuğu bu özel sergide, sanal gerçeklik, holografik meddah, interaktif ebru ve yapay zekâ eserleriyle benzersiz bir deneyim sizleri bekliyor.

Çocukların ilgisini çekiyor

Sergide, 360 derece dijital Zafer Algöz’ün sesiyle Hacivat-Karagöz deneyimi yaşanıyor. Sergi, çocukların ilgisini çekiyor. Geleneksel Türk sanatlarının zamansız güzelliği ve derinliği, yapay zekâ, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve interaktif projeksiyon gibi modern dijital araçlarla yeniden yorumlanarak, kültürel belleğin dijital çağdaki yansımalarını keşfetmeye davet ediyor.

Bu sergi, geleneksel sanatların günümüzle buluşmasını sağlayarak onların geleceğe taşınmasını hedefleyen bir çabanın ürünü olarak hayata geçirildi. Sergideki eserler, geleneksel estetik anlayışın modern sanat pratikleriyle nasıl harmanlanabileceğini ve bu birlikteliğin nasıl yeni anlatım biçimlerine dönüşebileceğini gözler önüne seriyor.

Geçmişten geleceğe çocuk etkinlikleri

Sergi, dört farklı dijital oda ve bir koridor aracılığıyla ziyaretçilere çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Toplam 11 eser var. "Gelenekten Geleceğe" Sergisi, hem geleneksel Türk sanatlarını yaşatma hem de bir sonraki nesile aktarma çabasının bir yansımasıdır. Burada sergilenen her eser, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurarak, sanatın sürekli dönüşüm içinde var olabileceğini gösteriyor. Passo’dan biletinizi alabilirsiniz. Gitmişken Miniatürk’ü de ziyaret edebilirsiniz.

Hazırladığımız etkinliklere kare kodu okutarak ulaşabilirsiniz:

DDM Bilet Fiyatları:

Yerli Ziyaretçi: 250 TL

Yabancı Ziyaretçi: 750 TL

Öğrenci, öğretmen, emniyet ve askerî personel: 75 TL

DDM Ziyaret Saatleri:

Dijital Deneyim Merkezi Pazartesi günleri kapalı olup diğer hafta içi günleri 09.00-18.00 arasında, hafta sonu ise 09.00 - 19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.