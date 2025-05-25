Oyunlarla Filistin'i tanıyoruz

Filistin’i oyunlarla tanımaya ne dersiniz?

Filistin’de yaşananlar hepimizi derinden üzüyor. Çocuklara, insanlara yapılan vahşetin bir an önce bitmesini istiyoruz. En kısa zamanda çocukların huzur içinde oynayabileceği özgür bir ortamın sağlanmasını temennî ediyoruz. Bunun için Müslüman kardeşlerimize dua edebilir, onlara yapılan bu zulme karşı Filistin kültürünü daha iyi öğrenebiliriz. Portakal Ağacı Platformu kurucusu Hatice Özdemir Tülün, Filistin’i çocuklara daha iyi anlatmak için yapay zekâyla oyunlar hazırladı. Hafıza kartı oyunu, kutu oyunu, boyama kitabı ve kâğıt bebek setine QR kodu kullanarak ulaşabilirsiniz.

“ONLAR BOMBALADIKÇA BİZ ÜRETECEĞİZ”

Filistin hafıza kartı oyunu, Filistin’in tarihi, doğası, el sanatlarını içeren her yaşa yönelik kart serisini içeriyor. Kutu oyununda board, oyun kartları, kurallar kitapçığı, bilgi soruları ve bilgi kartları yer alıyor. Oyunlarla kültürel değerleri daha iyi öğrenebilirsiniz.

Hatice Özdemir Tülün, yaptığı açıklamada şunları söylüyor: “Onlar bombaladıkça biz üretmeye devam edeceğiz. ‘Çocuklara Filistin’i nasıl anlatırım?’ serimin ilkinde Filistinli çocuk kardeşimiz AI ile mutfak kültürünü kullanmıştık. İkincisinde yine AI ile boyama kitabı yapıyoruz. Kudüs’ü, Ramallah’ı, Eriha’yı, Gazze’yi boyama yaparken konuşuyoruz. Yaptığım tüm sayfaları internete yükledim. İndirip çıktı alabilirsiniz.”

ADALETİ, EMPATİYİ OYUNLARLA ANLAYACAĞIZ

Hazırlanan kâğıt bebek seti, çocukların geleneksel Filistin kültürüyle tanışmalarını sağlıyor. Bunun yanında Filistin’deki zorluklara ve adaletsizliklere de dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Çocuklara bu zulmü anlatmak hiç kolay değil. Adaleti, empatiyi ve kültürel farkındalığı, haksızlık karşısında duyarlı olmanın ne kadar önemli olduğunu çocuklara bu oyunlarla öğretebiliriz.

Not: Yaptığımız etkinlik ve faaliyetlere yukarıda verilen kare kodu okutarak ulaşabilirsiniz.