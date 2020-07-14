Sağlık için hareket

Koronavirüs salgını ile birlikte bir süredir bulunduğumuz evlerimizde, günlük alışkanlıklarımızdan uzakta bir hayat geçirdik.

Çok gerekmedikçe evden çıkmamak, kalabalık ortamlara girmemek gibi amaçlı alınan tedbirlerden ötürü hareket alanımız bir hayli kısıtlandı. Hareketsizliğin, sağlığımızı virüs kadar etkileyebileceği gerçeğini de unutmamak gerek. Sağlığımızı tehdit eden virüslerden kaçalım derken, bağışıklığımızı güçlendirip, kalp ve damar sağlığımıza olumlu katkılar sunan hareketlerden uzak kalmamak gerekir. Evde yapılacak egzersizler, açık hava yürüyüşleri ve vücudumuzu dinamik tutan bazı sporları alışkanlık haline getirebiliriz.

İnsan hayatı, hareket üzerine programlanmıştır. Hareketsizlik, beden sağlığı ile birlikte ruh sağlığını da olumsuz yönde etkiler. Düzenli yapılan spor ve egzersizlerin, insana birçok faydası vardır. Vücutta özellikle bacak damarlarında kan dolaşımının artması ile damar iç yüzeyinde yağlanmaya bağlı plak oluşumlarını azaltır ve bacak damar tıkanıklıklarını önler. Egzersiz süresince ve sonrasında stres hormonlarının salınımı daha dengeli, mutluluk hormonlarının salınımı daha fazla olur ve kişi kendini psikolojik açıdan mutlu hisseder. Aynı zamanda egzersizin kalp-damar sistemimizin çalışmasına olumlu etkisi, vücudun virüs ve bakterilerle savaşması için gerekli hücrelerin taşınması amacıyla pompalanacak kanın niteliği ve miktarına da yararlı olmaktadır. Beyin gelişimine de katkı sağlayarak zihnî gücü olumlu etkilemektedir.

Hareket düzeyini arttırmak için fizikî aktivitede bulunmak, spor ve egzersiz yapmak ecdadımızın uyguladığı, Sünnet-i Seniyyede de yer alan faaliyetlerdir. Peygamberimizin (asm) bizzat meşgul olduğu, teşvik ettiği ve esaslarını belirttiği spor türlerinin belli başlıları şunlardır: Güreş, koşu, müsabaka, at biniciliği, yüzme, okçuluk ve avcılık. İnsanlık tarihi boyunca uygulanmış sporların yanına, gelişen zamanla birlikte yenileri de eklenmiştir. İnsana fayda getiren bütün spor ve hareketler, helâl dairede sünnete aykırı olmadığı müddetçe uygulanabilir.

Hareketsiz kalmak, yeni hastalıklara yol açacağından sağlığımız için spor ve egzersizi alışkanlık haline getirmeliyiz. Covid-19 pandemisinin ülkemizi de etkisine aldığı günlerden ‘yeni normal’ günlere geçerken, hareketsiz kaldığımız günleri telâfi etmeliyiz. Salgınla mücadelede alınması gereken tedbirleri unutmadan harekete geçebiliriz.