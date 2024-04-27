Ankara’da kitap fuarı heyecanı

HER YIL YÜZ BİNLERCE ZİYARETÇİYE ULAŞAN ANKARA KİTAP FUARI’NDA KİTAPSEVERLERİ YENİ ASYA NEŞRİYAT STANDINA BEKLİYORUZ.

Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium’da 20’si gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı, Yeni Asya Neşriyat’ın da katılımıyla dün açıldı. 200’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu ile birlikte 703-B numaralı stantta kitapseverlere buluşacak olan Yeni Asya Neşriyat’ın da katıldığı fuarda, 10 gün süresince söyleşi, panel, şiir dinletilerinin olduğu yüzlerce faaliyet gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin yüzlerce yazarın imza ve söyleşi programlarının düzenleneceği ve 500 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

YENİ ASYA NEŞRİYAT OKURLARIYLA BULUŞUYOR

Her yıl yüz binlerce ziyaretçiye ulaşan ATO Ankara Kitap Fuarı’nda, yine yoğun bir katılım var. Yeni Asya Neşriyat stantta Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere birçok seçkin eser Ankaralılarla buluşuyor.

30 Ekim’e pazar gününe kadar devam edecek fuarda, yazarlarımız kitaplarını imzalayıp okuyucusuyla buluşacak. Program şöyle: 27 Nisan Cumartesi Kâzım Güleçyüz, 4 Mayıs Cumartesi günü Prof. Dr. Ahmet Battal, kitaplarını imzalayacak. Bütün kitapseverleri standımıza bekliyoruz.

İLYAS KARVAR - ANKARA