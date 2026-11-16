Bediüzzaman’dan Zübeyir Gündüzalp’e Risale-i Nur Dersleri adlı eserimiz Yeni Asya Neşriyat tarafından 2025 senesinde basımı yapılarak okuyucularla buluştu.

Bu kitap Risale-i Nur’un doğru okunması, anlaşılması ve ders usulünün öğrenilmesi üzerine hazırlanmış bir rehber niteliğindedir. Eserde, Bediüzzaman Said Nursî’nin ders anlayışı ile Zübeyir Gündüzalp’in bu anlayışı tatbik edişindeki numune-i imtisal oluşu ele alınır. Ferdî okumaların ve toplu Risale-i Nur derslerinin nasıl yapılması gerektiği üzerinde durularak, derslerden daha fazla istifade etmenin yolları gösterilir. Böylece eser, Risale-i Nur hizmetinde okuma, anlama, müzâkere ve istifadeyi esas alan bir ders metodunu ortaya koymayı gaye edinir.

Yeni Asya Neşriyat tarafından yayımlanan eser, 208 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın temel mevzusu, Risale-i Nur’un nasıl okunması, dinlenmesi ve müzâkere edilmesi gerektiğidir.

Kitabın mahiyetinde öne çıkan mevzular

Bediüzzaman’ın ders usulü bahsinde; Risale-i Nur derslerinin temel prensipleri ve bu derslerin şahıslardan ziyade eser merkezli yürütülmesi üzerinde duruldu. Bediüzzaman’ın saff-ı evvel talebeleriyle yapmış olduğu uzun sabah ders hatıraları toplandı ve kitaba derç edildi.

Zübeyir Gündüzalp’in ders anlayışı ve tatbikatı bahsinde; Risale-i Nur’un okunması, anlatılması ve sonraki nesillere aktarılmasında Zübeyir Gündüzalp’in numune oluşu ve hatıraları toparlandı. Birçok yaşanmış hadise ile mesele vuzuha kavuşturuldu.

Okuma ve dinleme usulü açısından; derse hazırlıklı gelmek, metni dikkatle takip etmek, doğru okumaya ve anlamaya ehemmiyet vermek, kelimelerin lügat manalarına çalışıp kısaca izah etmek, dersin dinlenmesi esnasında lüzumsuz hareket ve fiillerden uzak durmak gerektiği üzerinde duruldu.

Müzâkere ve istifade usulü açısından; Derslerde şahsî kanaatlerle yetinmek yerine metne bağlı kalmak, delilli konuşmak ve ilmî müzâkereyi verimli hâle getirmek, müzâkere esnasında yeterli bir hazırlık ve sağlıklı bir usul takip etmek üzerine açıklamalar yapıldı.

İman, marifet ve muhabbet mevzuları bahsinde; Risale-i Nur okumalarının sadece ilim öğrenmekten ibaret olmadığı; insanın ruhî ve manevî tekâmülüne de katkı sağlamanın hedeflendiği üzerinde duruldu.

Kitabın Zübeyir Gündüzalp başlığı kısmında Zübeyir Ağabey ile alakalı davaya sadakat ve Risale-i Nur hizmetlerindeki gayretleri üzerinde duruldu. Zübeyir Gündüzalp ağabey ile alakalı muhterem Mehmet Kutlular Ağabey ile yapılmış olan bir röportaj eklendi. Bu röportaj ile merhum Mehmet Kutlular ağabeyin Zübeyir Gündüzalp’in hayatını en teferruatlı şekliyle ifade ettiğini görüyoruz. Risale-i Nur’un meslek ve meşrep prensipleri noktasında dikkatle okunması ve nazara alınması gereken açıklamalar mevcut. Bizim açımızdan bu röportaj yazılı kayıt altına alınarak bir kitabın içersine girmekle kalıcı hale geldi. Okunması, anlaşılması ve tatbik edilmesi dileğiyle…

Kitabın temel mesajı

Risale-i Nur derslerinin gelişigüzel bir kitap okuma faaliyeti olmadığı; hazırlık, dikkat, sadakat, müzâkere ve karşılıklı istifade esaslarına dayanan bir ilim ve iman hizmeti olduğudur. Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu ders esaslarının Zübeyir Gündüzalp’in gayretleriyle nasıl tatbik edildiği ve sonraki nesillere aktarıldığı üzerinde durulmaktadır.

Kitap çıktıktan sonra epey geri dönüşler aldık. Hatta hanımlar cânibinden toplu müzâkere edilerek birlikte okunduğu bilgileri de ulaştı. Şahsî ve grupça okumalar esnasında alınan notlar ve tutulan raporların bizlere de iletilmesini istirham ediyoruz. Bu yazımızdan sonra bize ulaşan Risale-i Dersleri ile alakalı suallere seri yazılar olarak cevap vermeye çalışacağımızı da buradan beyan edelim.