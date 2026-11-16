"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Risale-i Nur dersleri

Abdülbakî ÇİMİÇ
16 Kasım 2026, Pazartesi
Bediüzzaman’dan Zübeyir Gündüzalp’e Risale-i Nur Dersleri adlı eserimiz Yeni Asya Neşriyat tarafından 2025 senesinde basımı yapılarak okuyucularla buluştu.

Bu kitap Risale-i Nur’un doğru okunması, anlaşılması ve ders usulünün öğrenilmesi üzerine hazırlanmış bir rehber niteliğindedir. Eserde, Bediüzzaman Said Nursî’nin ders anlayışı ile Zübeyir Gündüzalp’in bu anlayışı tatbik edişindeki numune-i imtisal oluşu ele alınır. Ferdî okumaların ve toplu Risale-i Nur derslerinin nasıl yapılması gerektiği üzerinde durularak, derslerden daha fazla istifade etmenin yolları gösterilir. Böylece eser, Risale-i Nur hizmetinde okuma, anlama, müzâkere ve istifadeyi esas alan bir ders metodunu ortaya koymayı gaye edinir.

Yeni Asya Neşriyat tarafından yayımlanan eser, 208 sayfadan oluşmaktadır. Kitabın temel mevzusu, Risale-i Nur’un nasıl okunması, dinlenmesi ve müzâkere edilmesi gerektiğidir. 

Kitabın mahiyetinde öne çıkan mevzular

Bediüzzaman’ın ders usulü bahsinde; Risale-i Nur derslerinin temel prensipleri ve bu derslerin şahıslardan ziyade eser merkezli yürütülmesi üzerinde duruldu. Bediüzzaman’ın saff-ı evvel talebeleriyle yapmış olduğu uzun sabah ders hatıraları toplandı ve kitaba derç edildi.

Zübeyir Gündüzalp’in ders anlayışı ve tatbikatı bahsinde; Risale-i Nur’un okunması, anlatılması ve sonraki nesillere aktarılmasında Zübeyir Gündüzalp’in numune oluşu ve hatıraları toparlandı. Birçok yaşanmış hadise ile mesele vuzuha kavuşturuldu.

Okuma ve dinleme usulü açısından; derse hazırlıklı gelmek, metni dikkatle takip etmek, doğru okumaya ve anlamaya ehemmiyet vermek, kelimelerin lügat manalarına çalışıp kısaca izah etmek, dersin dinlenmesi esnasında lüzumsuz hareket ve fiillerden uzak durmak gerektiği üzerinde duruldu.

Müzâkere ve istifade usulü açısından; Derslerde şahsî kanaatlerle yetinmek yerine metne bağlı kalmak, delilli konuşmak ve ilmî müzâkereyi verimli hâle getirmek, müzâkere esnasında yeterli bir hazırlık ve sağlıklı bir usul takip etmek üzerine açıklamalar yapıldı.

İman, marifet ve muhabbet mevzuları bahsinde; Risale-i Nur okumalarının sadece ilim öğrenmekten ibaret olmadığı; insanın ruhî ve manevî tekâmülüne de katkı sağlamanın hedeflendiği üzerinde duruldu. 

Kitabın Zübeyir Gündüzalp başlığı kısmında Zübeyir Ağabey ile alakalı davaya sadakat ve Risale-i Nur hizmetlerindeki gayretleri üzerinde duruldu. Zübeyir Gündüzalp ağabey ile alakalı muhterem Mehmet Kutlular Ağabey ile yapılmış olan bir röportaj eklendi. Bu röportaj ile merhum Mehmet Kutlular ağabeyin Zübeyir Gündüzalp’in hayatını en teferruatlı şekliyle ifade ettiğini görüyoruz. Risale-i Nur’un meslek ve meşrep prensipleri noktasında dikkatle okunması ve nazara alınması gereken açıklamalar mevcut. Bizim açımızdan bu röportaj yazılı kayıt altına alınarak bir kitabın içersine girmekle kalıcı hale geldi. Okunması, anlaşılması ve tatbik edilmesi dileğiyle…

Kitabın temel mesajı

Risale-i Nur derslerinin gelişigüzel bir kitap okuma faaliyeti olmadığı; hazırlık, dikkat, sadakat, müzâkere ve karşılıklı istifade esaslarına dayanan bir ilim ve iman hizmeti olduğudur. Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu ders esaslarının Zübeyir Gündüzalp’in gayretleriyle nasıl tatbik edildiği ve sonraki nesillere aktarıldığı üzerinde durulmaktadır.

Kitap çıktıktan sonra epey geri dönüşler aldık. Hatta hanımlar cânibinden toplu müzâkere edilerek birlikte okunduğu bilgileri de ulaştı. Şahsî ve grupça okumalar esnasında alınan notlar ve tutulan raporların bizlere de iletilmesini istirham ediyoruz. Bu yazımızdan sonra bize ulaşan Risale-i Dersleri ile alakalı suallere seri yazılar olarak cevap vermeye çalışacağımızı da buradan beyan edelim.

Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milli Takım, Fransa'dan da mağlubiyetle ayrıldı

    Gazze’deki sınır kapıları açılsın

    Üreticiler perişan - “Üretiyoruz ama karşılığını alamıyoruz”

    İsveç’te yüzlerce kişi İsrail’in saldırılarını protesto etti

    33 Hafız umreye uğurlandı

    Üniversitede hafızlık sınıfı açıldı

    Rus çift de İslâm’ı seçti

    “Faiz batırır” diyenler ne hâle geldi

    Almanya’da alkol yasağı işe yaradı

    Trump ailesine soruşturma

    Bu kriz biter başkası gelir

    WSJ: Savaşa rağmen İran'ın 2500'e yakın füzesi bulunuyor

    Bahreyn halkına çağrı: "En yakın güvenli yere gidin"

    Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

    Haaretz: İsrail, Suriye'deki işgali için operasyonlar uyduruyor

    İran: Muhtemel saldırılara vereceğimiz cevap kısa süreli olmayacak

    Fransa'da havai fişek satışları yasaklandı

    Denetimsizlik soyguna kapı açıyor

    Adalet bozulduğu için yoksullaşıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İsveç’te yüzlerce kişi İsrail’in saldırılarını protesto etti
    Genel

    33 Hafız umreye uğurlandı
    Genel

    Üreticiler perişan - “Üretiyoruz ama karşılığını alamıyoruz”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Gazze’deki sınır kapıları açılsın
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Milli Takım, Fransa'dan da mağlubiyetle ayrıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.