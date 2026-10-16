"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2026 CUMA - YIL: 57

Kitaplarla açılan gönül kapıları

16 Ekim 2026, Cuma 02:28
Antalya Kitap Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat standında yaşananlar, kitapların yalnızca sayfalardan ibaret olmadığını; bazen bir arayışa cevap, bazen bir tebessüme vesile, bazen de geleceğe bırakılan bir tohum olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kocaeli Fuarı’nda Yeni Asya rüzgârı
Kocaeli Kitap Fuarı’nda Can Kardeş rüzgârı esti
YeniAsyaKitap

Antalya - Meryem Bayrak Bulut

Antalya Kitap Fuarı’na Yeni Asya Neşriyat olarak katıldık. Fuar boyunca standımıza uğrayan kitapseverlerle sohbet ettik, kitaplarımızı tanıttık. Özellikle Kur’ân-ı Kerîm’e, mealine, Peygamber Efendimizin (asm) hayatına ve Risale-i Nur’a gösterilen ilgi dikkat çekiciydi. Hiç ummadığımız insanların arayışlarına, sorularına ve sorgulamalarına şahit olduk. Çocuklu ailelerin, çocukları için nitelikli, değerleriyle buluşturan ve muhtevası dolu yayınlar araması da ayrıca düşündürücüydü. 

Bir ayetle başlayan yolculuk

Standımızda teşhir amacıyla yer verdiğimiz Kur’ân-ı Kerîm’in önünden geçen gençlerin durup birkaç ayet dahi okuması, bizim için başlı başına kıymetli bir hadiseydi. Kimi birkaç satır okudu, kimi merakla inceledi, kimi de sessizce yoluna devam etti. Fakat kim bilir, o birkaç ayet bir insanın hayatında nasıl bir iz bırakacaktı?

Bir balon, bir kitap, bin ümit

Fuarın hafızamızda en sıcak iz bırakan hatıralarından biri de çocuklarla yaşadığımız anlardı. Çocuklar için Yeni Asya ve Can Kardeş logolu balonlar hazırlamıştık. Balonları çocuklara uzattığımızda yüzlerinde beliren sevinci görmek, bütün yorgunluğumuzu unutturuyordu. Bazen küçücük bir hediye, bir çocuğun dünyasında kocaman bir mutluluğa dönüşüyordu. Bir gün Ahmet isimli bir çocuk, ağlayarak standımıza geldi. Ona bir balonun yanı sıra hediyelik kitaplar verdik. Ben de bu yıl yayımlanan kitabımı imzalayarak kendisine hediye ettim. Bir süre önce gözyaşları içinde olan Ahmet’in yüzü değişti; mutluluğu bütün hâline yansıdı. Bir balon, bir kitap, bir imza… Bunların her biri, bir çocuğun kalbinde güzel bir hatıraya dönüşebiliyor. Belki de ileride o hatıra, onu yeniden kitaplara ve hakikate yöneltecek bir kapı aralayacak.

Bu standa geldiysem bir hikmeti var

Fuar boyunca yaşadığımız tevafuklar da hafızalarımızda ayrı bir yer edindi. Bir hanımefendinin boynunda Ayetü’l-Kürsî yazılı bir kolye vardı. Standımıza yönelirken kolyesini tutarak, “Ben bu standa geldiysem bir nedeni ve hikmeti var” dedi. Ardından başlayan hoş sohbetimiz, sosyal medyada takipleşmemizle yeni bir dostluğa dönüştü. Bazen bir kitap vesile oluyor, bazen bir ayet, bazen de boyunda taşınan bir dua... İnsanların yolları kesişiyor ve sıradan gibi görünen bir karşılaşma, gönüllerde iz bırakan bir hatıraya dönüşüyor.

Babadan kalan Üstad hatırası

Standımıza uğrayan yaşlı bir amcanın anlattıkları da unutulmayacak hatıralarımız arasına girdi. Yanında kızı vardı. Kitaplara bakarken Risale-i Nur’u kastederek, “Bunlar var ya, bu grup Risale-i Nur’u çok güzel okuyorlar ve hayatlarına geçiriyorlar” dedi. Ardından, hakikî okuyuculuğun yalnızca okumakla kalmayıp okunanları hayata taşımakla mümkün olduğunu ifade etti. Üstad Bediüzzaman Said Nursî hakkında anlattıkları ise sohbetimize ayrı bir derinlik kattı. Kendisinin, Üstadın Rusya’da esir düştüğü dönemde yanında bulunan bir kişinin evladı olduğunu söyledi. Babasından dinlediği hatıraları bizimle paylaştı. Dil bilimi ve din bilimi alanlarında çalışan bir yazar olarak aktardığı bu hatıralar, geçmişle bugün arasında canlı bir bağ kurmamıza vesile oldu.

Her risale bir tohum

Hizmet büyük fedakârlıklar istiyor. Fakat bazen yapılan işin büyüklüğü, o anda görünen neticeyle ölçülemiyor. Bir çocuğa verilen kitap, bir gence okutulan birkaç ayet, bir ziyaretçiyle yapılan kısa bir sohbet ya da hediye edilen küçük bir risale... Fuar boyunca dağıttığımız her kitap, çocuklara uzattığımız her balon, her ışıklı anahtarlık ve kurduğumuz her gönül bağı da birer tohum hükmünde olabilir. Bugün toprağa düşen bu tohumların yarın nasıl filizleneceğini bilemeyiz. Bize düşen, ihlâsla ekmek ve neticeyi Allah’a bırakmaktır. Dileriz Antalya Kitap Fuarı’nda atılan bu tohumlar, zamanla filizlenir; gönüllerde, ailelerde ve yeni nesillerde güzel neticeler verir.

Okunma Sayısı: 252
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Azerbaycan’da başörtüsü zulmü

    Kitaplarla açılan gönül kapıları

    “Doğru değil, yalan”

    Bu düzen 12 Eylül’den kalma

    ABD'den İran ve Küba'ya Ortak Finans Ambargosu!

    İBB Başkanvekili Aslan: "Bütün kaynaklarımızı seferber edeceğiz"

    AKOM'dan İstanbul'da yarın ve cumartesi günü için sağanak uyarısı

    Obama: "Bu bir tür delilik!"

    Mihraç Ural Suriye'de yakalandı!

    Marmara'da sağanak imtihanı!

    İstanbul Boğazı kahverengiye döndü

    Eisenkot, işkenceci Ben-Gvir'i övdü

    Gazze'de Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Çağrı!

    Şehir Plancıları Odası: "Sebep, rant odaklı politika"

    41 yıl sonra İstanbul'da rekor yağış

    Yapay zekâya uluslararası denetim çağrısı

    Türkiye yasağa kayıtsız kalmadı

    İstanbul'daki sağanak sebebiyle 2 kişi öldü

    Fatih'te bir çocuk selde elektrik akımına kapılarak öldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Kitaplarla açılan gönül kapıları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Azerbaycan’da başörtüsü zulmü
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Bu düzen 12 Eylül’den kalma
    Genel

    “Doğru değil, yalan”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.