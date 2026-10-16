Kitaplarla açılan gönül kapıları

Antalya Kitap Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat standında yaşananlar, kitapların yalnızca sayfalardan ibaret olmadığını; bazen bir arayışa cevap, bazen bir tebessüme vesile, bazen de geleceğe bırakılan bir tohum olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kocaeli Fuarı’nda Yeni Asya rüzgârı

Kocaeli Kitap Fuarı’nda Can Kardeş rüzgârı esti

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Antalya - Meryem Bayrak Bulut

Antalya Kitap Fuarı’na Yeni Asya Neşriyat olarak katıldık. Fuar boyunca standımıza uğrayan kitapseverlerle sohbet ettik, kitaplarımızı tanıttık. Özellikle Kur’ân-ı Kerîm’e, mealine, Peygamber Efendimizin (asm) hayatına ve Risale-i Nur’a gösterilen ilgi dikkat çekiciydi. Hiç ummadığımız insanların arayışlarına, sorularına ve sorgulamalarına şahit olduk. Çocuklu ailelerin, çocukları için nitelikli, değerleriyle buluşturan ve muhtevası dolu yayınlar araması da ayrıca düşündürücüydü.

Bir ayetle başlayan yolculuk

Standımızda teşhir amacıyla yer verdiğimiz Kur’ân-ı Kerîm’in önünden geçen gençlerin durup birkaç ayet dahi okuması, bizim için başlı başına kıymetli bir hadiseydi. Kimi birkaç satır okudu, kimi merakla inceledi, kimi de sessizce yoluna devam etti. Fakat kim bilir, o birkaç ayet bir insanın hayatında nasıl bir iz bırakacaktı?

Bir balon, bir kitap, bin ümit

Fuarın hafızamızda en sıcak iz bırakan hatıralarından biri de çocuklarla yaşadığımız anlardı. Çocuklar için Yeni Asya ve Can Kardeş logolu balonlar hazırlamıştık. Balonları çocuklara uzattığımızda yüzlerinde beliren sevinci görmek, bütün yorgunluğumuzu unutturuyordu. Bazen küçücük bir hediye, bir çocuğun dünyasında kocaman bir mutluluğa dönüşüyordu. Bir gün Ahmet isimli bir çocuk, ağlayarak standımıza geldi. Ona bir balonun yanı sıra hediyelik kitaplar verdik. Ben de bu yıl yayımlanan kitabımı imzalayarak kendisine hediye ettim. Bir süre önce gözyaşları içinde olan Ahmet’in yüzü değişti; mutluluğu bütün hâline yansıdı. Bir balon, bir kitap, bir imza… Bunların her biri, bir çocuğun kalbinde güzel bir hatıraya dönüşebiliyor. Belki de ileride o hatıra, onu yeniden kitaplara ve hakikate yöneltecek bir kapı aralayacak.

Bu standa geldiysem bir hikmeti var

Fuar boyunca yaşadığımız tevafuklar da hafızalarımızda ayrı bir yer edindi. Bir hanımefendinin boynunda Ayetü’l-Kürsî yazılı bir kolye vardı. Standımıza yönelirken kolyesini tutarak, “Ben bu standa geldiysem bir nedeni ve hikmeti var” dedi. Ardından başlayan hoş sohbetimiz, sosyal medyada takipleşmemizle yeni bir dostluğa dönüştü. Bazen bir kitap vesile oluyor, bazen bir ayet, bazen de boyunda taşınan bir dua... İnsanların yolları kesişiyor ve sıradan gibi görünen bir karşılaşma, gönüllerde iz bırakan bir hatıraya dönüşüyor.

Babadan kalan Üstad hatırası

Standımıza uğrayan yaşlı bir amcanın anlattıkları da unutulmayacak hatıralarımız arasına girdi. Yanında kızı vardı. Kitaplara bakarken Risale-i Nur’u kastederek, “Bunlar var ya, bu grup Risale-i Nur’u çok güzel okuyorlar ve hayatlarına geçiriyorlar” dedi. Ardından, hakikî okuyuculuğun yalnızca okumakla kalmayıp okunanları hayata taşımakla mümkün olduğunu ifade etti. Üstad Bediüzzaman Said Nursî hakkında anlattıkları ise sohbetimize ayrı bir derinlik kattı. Kendisinin, Üstadın Rusya’da esir düştüğü dönemde yanında bulunan bir kişinin evladı olduğunu söyledi. Babasından dinlediği hatıraları bizimle paylaştı. Dil bilimi ve din bilimi alanlarında çalışan bir yazar olarak aktardığı bu hatıralar, geçmişle bugün arasında canlı bir bağ kurmamıza vesile oldu.

Her risale bir tohum

Hizmet büyük fedakârlıklar istiyor. Fakat bazen yapılan işin büyüklüğü, o anda görünen neticeyle ölçülemiyor. Bir çocuğa verilen kitap, bir gence okutulan birkaç ayet, bir ziyaretçiyle yapılan kısa bir sohbet ya da hediye edilen küçük bir risale... Fuar boyunca dağıttığımız her kitap, çocuklara uzattığımız her balon, her ışıklı anahtarlık ve kurduğumuz her gönül bağı da birer tohum hükmünde olabilir. Bugün toprağa düşen bu tohumların yarın nasıl filizleneceğini bilemeyiz. Bize düşen, ihlâsla ekmek ve neticeyi Allah’a bırakmaktır. Dileriz Antalya Kitap Fuarı’nda atılan bu tohumlar, zamanla filizlenir; gönüllerde, ailelerde ve yeni nesillerde güzel neticeler verir.