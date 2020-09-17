Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (Mücrim-günahkâr kimse, o günün azabından kurtulmak için) yeryüzünde nesi varsa hepsini verip kurtulmak ister. Heyhât! Asla kurtulamaz. Onun yeri saf ateştir. Meâric Sûresi: 14-15 HADİS: Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey, nefsin isteklerine uymak ve ölümsüzlük hayalidir. Camiü’s-Sağir, No: 176

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