Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
غايت ذوقلى و جاذبهدار بر حالتِ روحيه ويرديگى ايچون پك چوق ضررلرى و تهلكهلريله برابر، ذوق خاطرى ايچون هر ملّت جزئى كلّى بو فكره [عرقجيلق] إشتياق گوسترييورلر.
Nurdan Katreler
Gayet zevkli ve cazibedar bir hâlet-i ruhiye verdiği için, pek çok zararları ve tehlikeleriyle beraber, zevk hatırı için her millet cüz’î-küllî bu fikre [ırkçılık] iştiyak gösteriyorlar.
Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 492