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18 AĞUSTOS 2026 SALI - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

18 Ağustos 2026, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlardan bir kısmına, kendilerini imtihan etmek için verdiğimiz dünya hayatının süsüne de gözünü dikme. Rabbinin sana nasip ettiği rızık elbette daha hayırlı ve daha devamlıdır.

Tâhâ Sûresi: 131

HADİS:

Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz.

Camiü’s-Sağir, No: 3028

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