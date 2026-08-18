Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlardan bir kısmına, kendilerini imtihan etmek için verdiğimiz dünya hayatının süsüne de gözünü dikme. Rabbinin sana nasip ettiği rızık elbette daha hayırlı ve daha devamlıdır. Tâhâ Sûresi: 131 HADİS: Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüklerinizden sorumlusunuz. Camiü’s-Sağir, No: 3028

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