16 Ocak 2022, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Şeytan sizleri fakirlik korkusu ile cimriliğe sevk eder, hayâsızlık ve kötülüğe teşvik eder. Allah da size Kendi hazinesinden mağfiret ve bolluk vaad eder.
Bakara Sûresi: 268
HADİS:
Kabir azabının çoğu, idrardan iyi korunmamaktandır.
Camiü’s-Sağir, No: 804
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