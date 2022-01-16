Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Şeytan sizleri fakirlik korkusu ile cimriliğe sevk eder, hayâsızlık ve kötülüğe teşvik eder. Allah da size Kendi hazinesinden mağfiret ve bolluk vaad eder. Bakara Sûresi: 268 HADİS: Kabir azabının çoğu, idrardan iyi korunmamaktandır.

Camiü’s-Sağir, No: 804

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