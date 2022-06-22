Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Takva sahiplerinin mükâfatı Rablerinin mağfireti ve altlarından ırmaklar akan Cennetlerdir. Onlar o Cennetlerde ebedî kalacaklardır. Tevbe eden ve salih amel işleyenlere verilen bu mükâfat ne güzeldir.

Âl-i İmran Suresi: 136

HADİS:

Kim başkasını alaya alırsa, Allah onu rezil eder. Kim sabrederse, Allah sevabını kat kat verir.



Camiü’s-Sağir, No: 934