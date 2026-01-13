Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Ölçtüğünüzde ölçüyü tam yerine getirin; tartıyı da dosdoğru terazi ile yapın. Bu daha hayırlıdır ve âkıbeti de daha güzeldir.

İsrâ Suresi: 35

HADİS:

...Tevbe güzeldir. Fakat gençlerde olursa daha güzeldir. Haya güzeldir. Fakat kadınlarda olursa daha güzeldir.

Camiü’s-Sağir, No: 2747