AYET:
Ölçtüğünüzde ölçüyü tam yerine getirin; tartıyı da dosdoğru terazi ile yapın. Bu daha hayırlıdır ve âkıbeti de daha güzeldir.
İsrâ Suresi: 35
HADİS:
...Tevbe güzeldir. Fakat gençlerde olursa daha güzeldir. Haya güzeldir. Fakat kadınlarda olursa daha güzeldir.
Camiü’s-Sağir, No: 2747
