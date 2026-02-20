Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Allah sizler için kolaylık diler, zorluk dilemez. Sizler bu kolaylıktan faydalanarak güçlük çekmeden orucunuzu tamamlayın... Bakara Suresi: 185 HADİS: Ramazan ayına bu ismin verilmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir. Camiü’s-Sağir, No: 1429

