Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: (Ey Resulüm!) Umulur ki Rabbin, seni övülmüş bir makam olan en büyük şefaat makamına kavuşturur.

İsrâSuresi: 79 HADİS: Çocuk, akikasına karşılık rehindir: Doğumunun yedinci gününde akika kurbanı kesilir, adı konur ve saçı tıraş edilir. Camiü’s-Sağir, No: 2802

