Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: De ki: Ey Rabbim, gireceğim her yere doğrulukla girmemi, çıkacağım her yerden de doğrulukla çıkmamı nasip et. Bana yüce katından yardımcı bir kuvvet ver. İsrâSuresi: 80 HADİS: Gıybet din kardeşini hoşlanmayacağı bir şekilde anmandır.

Camiü’s-Sağir, No: 2803

