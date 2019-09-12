نوردن قطره لر هيچ بر شيده إسراف اولماديغى گبى، هيچ بر شيده ده حقيقى ظلم و ميزانسزلق يوقدر. Nurdan Katreler Hiçbir şeyde israf olmadığı gibi, hiçbir şeyde de hakikî zulüm ve mizansızlık yoktur. Lem'alar, s.603

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