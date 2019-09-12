12 Eylül 2019, Perşembe
نوردن قطره لر
هيچ بر شيده إسراف اولماديغى گبى، هيچ بر شيده ده حقيقى ظلم و ميزانسزلق يوقدر.
Nurdan Katreler
Hiçbir şeyde israf olmadığı gibi, hiçbir şeyde de hakikî zulüm ve mizansızlık yoktur.
Lem'alar, s.603
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