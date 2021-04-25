Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهِٔ نورڭ أڭ أهمّيتلى وظيفه‌سى، بشرى ضلالتدن و كفرِ مطلقدن قورتارمقدر. Nurdan Katreler Risale-i Nur’un en ehemmiyetli vazifesi beşeri dalâletten ve küfr-ü mutlaktan kurtarmaktır. Şualar, s. 300

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