Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنعامى گورمك، نعمتڭ زوالندن حاصل اولان ألمى دفع ايدر. زيرا نعمت زائل اولديغنده، منعمِ حقيقى اونڭ يرينى بوش بيراقماز، مِثليله طولديرر. Nurdan Katreler İn’amı görmek, nimetin zevalinden hâsıl olan elemi def’ eder. Zira, nimet zâil olduğundan, Mün’im-i Hakikî onun yerini boş bırakmaz, misliyle doldurur. Mesnevî-i Nuriye, s. 109

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