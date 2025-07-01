Güçlü ekonomi için güçlü aile

Uluslararası Aile Fuarı kapsamında düzenlenen “Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik ve Aile Anayasası” panelinde konuşan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, aile kurumunun yalnızca toplumsal değil, ekonomik sürdürülebilirlik açısından da önem taşıdığını belirterek, “Güçlü ekonomi, toplumda güçlü ailelerin varlığıyla mümkün” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, panelin açılışında yaptığı konuşmada, ATO’nun fuar kapsamında kurduğu stantta yer alan “Güçlü Aile, Güçlü Ekonomi” sloganına atıfta bulunarak, aile kurumunun yalnızca toplumsal değil, ekonomik sürdürülebilirlik açısından da taşıdığı öneme dikkati çekti. Baran, “Ekonominin üretimden tüketime kadar tüm aşamaları aileyi yakından ilgilendiriyor. Ailemiz, çocuklarımız, ekonomimizin gerçek gücünü ortaya koyuyor. Güçlü ekonomi ancak toplumda güçlü ailelerin varlığıyla mümkün olabilir” diye konuştu. Mehmet Kara - Ankara

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