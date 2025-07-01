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1 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

İzmir ve Manisa'daki orman yangınlarıyla ilgili son durum?

01 Temmuz 2025, Salı 12:12
Manisa'nın Akhisar, Ahmetli ve Kula ile İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde süren orman yangınlarına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Hedef, yangın çıkmasını önlemek olmalı

 

Menderes ilçesinin Kuyucak ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey mahallelerinde 2 gün önce başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.

 

Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına da yeniden başlandı. Yangınlar 4 uçak, 10 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.

 

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

 

Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde 29 Haziran'da başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle geniş alana yayılmış, bölgedeki birçok yerleşim yeri tedbiren tahliye edilmişti.

 

Manisa

Akhisar ilçesinde 28 Haziran’da başlayan orman yangınının 4. gününde, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Gece görüşlü 2 helikopterin de sabaha kadar destek verdiği çalışmalar, 3 uçak, 7 helikopter, 24 arazöz, 19 itfaiye aracı, 44 su tankeri, 28 iş makinesi ve 713 personelle sürüyor.

Daha önce tahliye edilen Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Hasköy, Durasıl mahalleleri ve mezrası ile Kerimçavuşlar, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy, Doğankaya Mahallesi’ne bağlı Hancılar mezrasına ilave olarak Ulupınar, Çoruk, Seğirdim, Şehitler, Topluca, Taşçılar, Sarnıç ve Çınar mahalleleri de tahliye edildi.

Ahmetli yangını

Ahmetli ilçesinde dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangınla müdahale devam ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarına 5 uçak, 7 helikopter, 35 arazöz, 8 itfaiye ekibi, 23 su tankeri, 10 iş makinesi ve 185 personel katılıyor.

Tedbir amacıyla Ahmetli'nin Dereköy Mahallesi ile Matdere Mezrası ve Salihli ilçesinin Çaypınar ve Mersindere mahalleleri tahliye edildi.

Kula yangını

Kula ilçesinde ise dün akşam saatlerinde çıkan yangına 7 helikopter, 35 arazöz, 8 itfaiye ekibi, 19 su tankeri, 10 iş makinesi ve 240 personelle müdahale sürüyor.

Kula'da Hamidiye Mahallesi Palankaya Mezrası ve Çomaklı Mahallesi de tahliye edildi.

AA

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