Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
روس ده دينسز قالاماز. گرى دونوب خرستيان ده اولاماز. اولسه اولسه كفرِ مطلقى قيران و حق و حقيقته طايانان و حجّت و دليله إستناد ايدن و عقلى و قلبى إقناع ايدن قرآن ايله بر مصالحه ويا تابع اولابيلير.
Nurdan Katreler
Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hristiyan da olamaz. Olsa olsa, küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur’ân ile bir musalâha veya tâbi olabilir.
Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 403-404