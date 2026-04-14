Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر روس ده دينسز قالاماز. گرى دونوب خرستيان ده اولاماز. اولسه اولسه كفرِ مطلقى قيران و حق و حقيقته طايانان و حجّت و دليله إستناد ايدن و عقلى و قلبى إقناع ايدن قرآن ايله بر مصالحه ويا تابع اولابيلير. Nurdan Katreler Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hristiyan da olamaz. Olsa olsa, küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur’ân ile bir musalâha veya tâbi olabilir. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 403-404

