26 Mayıs 2026, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
“Sizi ve Allah’tan başka dua ettiklerinizi bırakıp çekiliyor ve yalnız Rabbime dua ediyorum. Umarım ki, Rabbime dua sayesinde sizin gibi bir bedbaht olmam.”
Meryem Sûresi: 48
HADİS:
Kim ki, Arefe Günü dilini, kulağını ve gözünü haramdan korursa, iki Arefe arasındaki küçük günahları bağışlanır.
Camiü’s-Sağir, No: 3631
