Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Sizi ve Allah’tan başka dua ettiklerinizi bırakıp çekiliyor ve yalnız Rabbime dua ediyorum. Umarım ki, Rabbime dua sayesinde sizin gibi bir bedbaht olmam.”

Meryem Sûresi: 48

HADİS:

Kim ki, Arefe Günü dilini, kulağını ve gözünü haramdan korursa, iki Arefe arasındaki küçük günahları bağışlanır.

Camiü’s-Sağir, No: 3631