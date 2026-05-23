23 Mayıs 2026, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kitapta İbrahim’i de an. Muhakkak ki o pek sâdık bir peygamberdi. Hani o babasına, “Ey babacığım,” demişti, “İşitmez, görmez ve hiçbir ihtiyaçtan seni kurtarmaz şeylere niçin tapıyorsun?”
Meryem Sûresi: 41-42
HADİS:
Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Ben Allah’ım. Benden başka ilâh yoktur. Kim Benim birliğimi ikrar ederse koruyucu kal’am içerisine girmiş olur. Benim koruyucu kal’am içerisine giren de azabımdan emin olur.”
Camiü’s-Sağir, No: 2889
