Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Kitapta İbrahim’i de an. Muhakkak ki o pek sâdık bir peygamberdi. Hani o babasına, “Ey babacığım,” demişti, “İşitmez, görmez ve hiçbir ihtiyaçtan seni kurtarmaz şeylere niçin tapıyorsun?”

Meryem Sûresi: 41-42

HADİS:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Ben Allah’ım. Benden başka ilâh yoktur. Kim Benim birliğimi ikrar ederse koruyucu kal’am içerisine girmiş olur. Benim koruyucu kal’am içerisine giren de azabımdan emin olur.”

Camiü’s-Sağir, No: 2889