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24 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Kulluk ve ibadet edebiyle istikametin sınırlarına girin

Mehmet Asıf Işık
24 Mayıs 2022, Salı
Bir süre önce bu sütunlarda “Nezahetin, İffetin ve Asaletin Timsali” başlığıyla yayınlanan yazımızda, başörtüsü veya kadınların örtünme hakkı örneğinden hareketle, bu ve benzeri hakların alınabilmesi uğruna pek çok zorluğa göğüs gerilmesinin göze alınması gerektiğini ifade etmiştik.

Tarih boyunca bir hakkı elde etmek için azim ve kararlılıkla mücadele verenler istediklerini elde ederler. Bizde de öyle oldu. Başörtüsü ile eğitim ve çalışma hakkı almak isteyen birkaç nesil ağır bedel ödeyerek uzun ve zorlu mücadele vermişti. O sebat ve dik duruş alkışlanmayı hak eden en şerefli ve değerli mücadele oldu. 

Örtünme ibadetini sulandırma niyetiyle bugün karşımızda sinsi ve tehlikeli tuzaklar var: Bir yandan baştan çıkarıcı hevesler, modalar ve zamane anlayışların ağır baskısı, diğer yanda ahlâki değer tanımayan akımların etkisiyle, dindar ve muhafazakâr ailelerin evlâtları bu iç acıtan çürümüşlüğe karşı koyamıyor. Özellikle gençliği dünyaya çağıran ve iradeleri felç eden keyifli ve hazcı fantaziyeler dini bilinci sağlam olmayan genç kızları girdabına kapmış, sürüklüyor. 

Durum vahimdir; dini hayatlarını ciddiyetle yaşayanlar elbetteki mevzu haricidir. Fakat -güya- başları örtülü pek çok kadın, gelen bu sele teslim olmuş gibiler. Uzun ve geniş kıyafetlerin boyu kısalmış, dar kıyafetler giyilerek dünyeviler bile geri bırakıyorlar!

Örtünmek kadınlar için açık ve kesin olarak emredilmiştir. Örtünmede bir husus daha var ki ona dikkat çekmek isterim: “Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. …” (24-Nur/31) beyanında, kadınların gizlemesi istenilen ve hemen her tefsirde “ziynet” tabiriyle, “kadın vücudu güzel ve cazibeli yaratıldığı” için yüz ve elleri dışındaki bütün bedeni olduğu, anne-baba, kardeş, evlât-yeğen vs. yakın akrabaları dışındakiler için “vücudunun tamamının herkese karşı örtülmesinin gerektiği” emredilmiştir. Devamında ise, ayaklarını yere vurarak dikkat çekmemesi için de uyarılmıştır.

Ebu Hureyre ile gelen bir hadiste, ateş ehlinden iki sınıftan birinin “Giyindiği halde çıplak olan” denilerek, böyle olanların “cennete giremeyeceği” (Müslim, Libas, 125) buyurulmuştur. 

Hadisin devamında, “giyinik çıplaklıkla” sayılan diğer hususların “Allah’a taatten dışarı çıkıldığı ve başkalarını da baştan çıkarmaları” (Müslim, Cennet 52/2128-53/2857) beyanıyla, fitneye sebep oldukları gerekçe olarak gösterilmiştir. 

Bahar mevsimi geldi. Havalar ısınmaya, elbiseler incelip kısalmaya da başladı, Allah korusun. Bu acıklı ve hazin vaziyete parklarda, sokaklarda vs. her yerde rastlanabiliyor; ey iffet neredesin, dedirtiyor!.. 

Örtünmek Allah’ın emridir ve kadınlar için ibadettir. Başörtüsü, iffet abideleri Hazreti Ayşelerin, Fatmaların, Zeyneplerin, Meryemlerin tertemiz örtüsüdür. Şu iç kanatan hal ve vaziyet, başörtüsünün manasına uymuyor. Başörtüsü için verilen o destansı mücadeleye yakışmıyor. 

Lütfen, kulluk ve ibadet edebiyle istikametin sınırlarına girin...

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