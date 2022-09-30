"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Takva elbisesi

Mehmet Asıf Işık
30 Eylül 2022, Cuma
Gençlik ki; insan ömrünün bahar faslı, ömrün en güzel yıllarıdır. Zindeliğin ve tazeliğin yaşandığı güzel mevsim… En güzel ve değerli şeylerin insana yakıştığı zaman dilimi.

İyi eğitilmiş ve dinamizmine doğru yön verilmiş genç nesil bir milletin istikbali ve geleceğe dair umutlarıdır. Bugünün gençleri dünkü neslin emeklerinin ve ümitlerinin meyveleridir. Şu halde, yarınlar nasıl yaşansın isteniliyor ise gençlik çağına erecek müstakbel gençleri de hayata öyle hazırlamalı.

Dünya sınavının en kazançlı çağı olan gençlik dönemini güzel, tatlı ve faydalı geçirmeli. Ardında acı ve buruk tatlar ve pişmanlıklar bırakmadan temiz ve nezih yaşanmalı. Zaten gençler üst-baş bakımını ve itinayla giyinmeyi sever. Öyle ki, her biri bir servet kıymetindeki gençleri mücevherler gibi pırıl pırıl parlatmalı. Nasıl mı?

“Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu (giysiler), Allah’ın rahmetinin alâmetlerindendir.”(1) Kâinatta yaratılan en güzel varlık olan insana, gençlere, ayetin ifadesiyle, en güzel giysi ve süs olarak yakıştırılan TAKVA’dır. Yakıştıran da kendi kelâmıyla bizzat Cenâb-ı Allah…

“Takva” kavramını Bediüzzaman Hazretleri şöyle tarif eder: “Menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek [sakınmak]; ve amel-i salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def-i şer, celb-i nef’a râcih olmakla beraber; bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan, def-i mefasid ve terk-i kebâir üssü’l-esas olup, büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş.”(2)

Ahirzaman’dayız ki, emsali görülmemiş fitne ve fesat hayatın hemen her alanına yayılmış! Haramlar süslendirilip cazibesiyle insanın aklını ve iradesini felç ederek işlemez hale getirmiş! Bu hengâmda: “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun”(3) rahîmâne ikazını can kulağıyla dinleyip emrine titizlikle uyulmalı. 

Bediüzzaman, bu vatanda fitnelerin ateşlendiği devirlerde bir baba şefkatiyle, “alevleri göklere yükselmiş imansızlık yangınlarını söndürmenin” telâş ve gayretinde idi. Yukarıda atıf yapılan ayette mealen “giyiniz” denilen takva elbisesi, ateşlerin yakmadığı amyantlı kıyafetler misalidir. Siz de “takva elbisesini giyin” ki bu çok tehlikeli şartlarda, imansızlık cereyanlarıyla Ahirzaman’ın devamlı harlanan ve gün geçtikçe yayılan fitne ateşleri sizi de yakıp yutmasın!

Hayatı mutlulukla doya doya yaşamaya ve takdir edici nazarlara arz-ı endam etmeye meftun olan gençler, “Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve ferâizle zînetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz”(4) tenbih ve tavsiyesini akıldan hiç çıkarmasın.

Elde tutulamadan akıp giden bir hayat var ve her genç bir vakit gençliğine veda edecek. O halde; henüz gitmeden, kirletmeden, onu yok edecek her tehlikeden koruyup kârlı ve kazançlı bir ticarete çevirmeli. 

Günümüz gençlerinin, helâl-haram sınırlarını ihlâl etmeden iffette, edepte, ahlâkta ve istikamette kızlarımızın Meryem (as)’ın, oğullarımızın ise Yusuf (as)’ın Ahirzaman’daki birer mümessilleri gibi olmalarını umarız. En güzel süs olan “takva elbisesi” giyilerek Allah’ın esma ve sıfatlarına ayna misali, mazhar ve müzhir (yansıyan ve yansıtan) olarak, onu daima üzerimizde göstermek olmalı.

Yüce Kitabımızı okuduktan sonra, ettiğimiz hatim duasının çok hoş ve tatlı cümlelerinden birinde Rabbimizden şunu istiyoruz: “Allah’ım! Bizi Kur’ân süsü ile süsle. Kur’ân ile bize lütfet! Kur’ân ile bizi şereflendir. Kur’ân elbisesini bize giydir.”

Ve son sözler bir ayetten mülhem şu duayla olsun: “Allah’ım, bize imanı sevdir ve gönüllerimizi onunla süsle; inkârı, fasıklığı ve (İslâm’ın emirlerine) karşı çıkmayı da çirkin göster.”(5)

Kaynakça:

1- A’raf Suresi 26. Ayet

2- Kastamonu Lâhikası

3- Tahrim Suresi 6. Ayet

4- Sözler, On Üçüncü Söz

5- Hucurat Suresi 7. Ayet

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’e “apartheid” rejimine son ver çağrısı

    Çiftçi hasatta, iktidar şeker ithalatında

    Altılı Masa’da çatlak ses çıkartmayın

    Öğrenci artıyor, kalite düşüyor

    Enflasyon asgari ücreti eritiyor

    TÜİK’e göre ekonomik güven geriledi

    Altın 1200-1300 bandını görür

    Fındıkta her yıl aynı oyun

    Şimdi de “şeker bağımlılığı”

    Siyasi iktidar yandaşa para aktarmaktan vazgeçmeli

    Hedefimiz açık farkla kazanmak - 6’lı masa Türkiye masasıdır

    AB'den yapay zekalı ürünlere ilişkin yeni kurallar

    ABD'nin Florida eyaletinde 1,9 milyon hane elektriksiz kaldı

    Tanzanya'nın 5 bölgesinde "sağlık alarmı"

    Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda silahlarıyla yakalandılar

    AB: Rusya'nın referandumlarını tanımıyoruz

    Lindsey Graham: Ukrayna'ya nükleer saldırıyı, NATO'ya yönelik sayarız

    Nijerya'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Irak, İran'a nota verecek

    Bağdat'ta tansiyon yeniden yükseldi: Protestolarda 133 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    BİK’ten aynı nakaratlar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yumuşatma yerine kemikleştirme siyaseti
    Şükrü BULUT

    Kimliksiz veya yanlış kimlikle eğitilmiş gençlik üzerine…
    Faruk ÇAKIR

    Muhteşem hayat, muhteşem eser
    Süleyman KÖSMENE

    Öldürmek değil, barışmak güzeldir
    Sinan Özden

    Âhirzamandaki genç
    İbrahim Aktaşcı

    Buzlar çözülmeden
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat, baştan başa gayet manidar bir kitap
    İbrahim ERSOYLU

    Demokratik süreçler ve sabotajlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.