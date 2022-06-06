"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Biz neyiz: var mı, yok mu, hiç mi?

Mehmet Asıf Işık
06 Haziran 2022, Pazartesi
“Sığmam” dedi Hak, arz u semâya, Kenz’en bilindi dil madeninden.” (Erzurumlu İbrahim Hakkı) - (Kenz: Hazine – Dil: Gönül)

Hiçbir yere sığmayan Cenâb-ı Hak, hazineler kıymetindeki bilgi, irfan ve mârifetine erilip ulaşılarak ancak ve sadece kalben görülüp gönülden bilinebilir, diyor şâir.

Ki, bu sırdan dolayıdır ki, İbrahim Hakkı “Dil (gönül) beyt-i Hudâ’dır”, yani irfâna, mârifete dolmuş/doymuş gönül Allah’ın evidir, meâlindeki sözleriyle o hârika mânâyı ifâde etmiş.

Aynı mânâ Yunus Emre’nin şu beytinde başka kelimelerle dile gelmiş: “Yıktın ise bir kalbi o kıldığın namaz değil!” Çünkü İlâhî mârifet ile dolu olan kalp artık Allah’ın evi olmuştur. Ve o haliyle Kâbe’den daha üstün ve değerlidir. Bâtını (içi) mârifetle dolu ve Kâbe’den daha kıymetli olan İNSAN’ın kalbini kıran ve yıkan nasıl olur da Kâbe’ye yönelip namaz kıla(bili)r?!.. 

Ve Hacı Bektaş… O dillere destan, kısa fakat hârika mânâlar taşıyan “Benim Kâbe’m İNSAN’dır” sözüyle, Hakk’ın hakikatine ermiş bir gönlün, Rabbine lâyık-ı veçhiyle dost ve muhatap olmaya müheyyâ olmuş bir kalbin ve kalbini Rabbine hâne/Kâbe yapmış İNSAN’ın sonsuzluğa namzet olduğunu anlatıyor.

Evet, ne kadar geniş, engin ve büyük olursa olsun, sonlu ve sınırlı olan “SONSUZ” ve “SINIRSIZ”ı içine alabilir mi? Deryalar, ummanlar bir göle sığabilir mi? 

Fâni, geçici, ölümlü ve gölge gibi olan şu kıymetsiz varlığını gerçek ve gerçekten var sayana ne demeli?!..

Fâni olan varlık âleminde öteleri görebilen hakikat nazarlı gözler, henüz dünya hayatını yaşarken, nefes alıp verirken kendilerini zayıf, cılız ve gölge birer varlık, daha ötesi yok veya hiç görerek yokluğu kabul etmişler.

Bir yönüyle haksız sayılmazlar. Zira, varlığı hakikî, mutlak ve vacip mertebedeki Allah katında, mümkün ve fâni insanın (ve sair varlıkların) pamuk ipliğine bağlı geçici, sonlu, sınırlı varlığı nedir, ne ola ki?

Bu anlayış sebebiyle bazı tasavvuf ekolleri mutlak varlık/var olan sadece Allah’tır diyerek O’ndan başka hiçbir şeyi gerçekte “VAR” kabul etmemiş; her şeyi ve her görüleni gölge, sonlu, fâni ve koskoca bir HİÇ görüp kabul ederek “Lâ mevcûde illâ Hû” (O’nun dışında/O’ndan başka varlık yoktur) demişler.

Meselâ Yunus Emre bir şiirinde şöyle der: “Beni bende demen ben de değilem / Bir ben vardır bende, benden içerû!”

Bu anlayış ve kabul, mâsivânın, yâni Allah’tan gayrının fâni oluşu, zevâle mahkûmiyeti itibariyle doğrudur. Ancak, Risale-i Nur’daki ilgili bahislere istinaden, “fâni de, geçici de, gölge de olsa şu varlıkların Allah’ın isim ve sıfatlarına ayna, esmâya mazhar ve müzhir oluşları hasebiyle” eksik ve/ya hatadır. 

İşte Üstâd Bediüzzaman Hazretleri tasavvufun bu anlayışını “Mevcûdatı yok saymak, onlar üzerinde tecellî eden esmâyı da görmemek suretiyle bir nevi inkâr” sayılacağından “hiç ve madum (yok) değil, ancak fânidir, zâildir (geçici), zıll’dır (gölge)” diyerek tashih eder.

Hülâsa, Bediüzzaman’ın veciz ifadesiyle, “Vücûdunu (varlığını) Mûcid’ine (Var Eden) fedâ eden”, yâni yarın zâil olacak fâni varlığını bugünden, Hakiki “VAR” olana sunan ve yolunda eriten SON bulmaz, SON’a uğramaz, SON’a maruz kalmaz ve SONSUZ olur.

O halde ey dost, aç kalbini O’na; Sonsuz’a yönel ve fâni olan varlığını Ebedî’ye fedâ eyle ki sonsuzluğa eresin. Çünkü Ebedî’nin dostu da ebedî olacaktır. Hüner ve maharet dost olmaktır vesselâm.

Okunma Sayısı: 327
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukukçu Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Yeni Asya'ya konuştu: Zulmün sorumlusu iktidar

    BM: Kızıldeniz'de çevre felaketi yaşanabilir

    Adım adım ilaç krizine giriyoruz

    Bu savaş artık bitsin

    Milyonlar açlık ve yoksulluk sınırının altında

    Esnaf Bağkur’unu yatıramıyor

    Hâkim ve savcı yardımcılığı çözüm değil

    Aile hekimleri bir kez daha iş bırakıyor

    Ne olacak halimiz?

    LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

    Fiyatlardan bîhaber iki kişi

    Bangladeş'teki patlama ile ilgili Türkiye'den taziye mesajı

    Karikatür sanatçısı Latif Demirci vefat etti

    İktidarın ülkeyi talan etmesine izin vermeyeceğiz

    Tokat'ta inşaat sırasında bulundu

    İsviçre'den Uber kararı

    LGS'nin iki oturumu da tamamlandı

    'İsrail, Kıble Mescidi'ni açık bir hapishaneye çevirdi'

    Kıbrıs Rum kesimi ile İsrail'in ortak askeri tatbikatı hakkında açıklama

    Kuzey Kore 8 balistik füze daha denedi: ''Alışıldık değil''

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hukukçu Prof. Dr. Mustafa Erdoğan Yeni Asya'ya konuştu: Zulmün sorumlusu iktidar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gurbetten vatana avdet
    Mehmet KARA

    “Kuru ekmek yiyorsa aç değildir”den gelinen nokta
    Yeni Asya'dan Size

    Yaza girerken
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir dava adamı, Bekir Berk
    M. Said ZEKİ

    “Üç günlük ömrün kaldı!”
    Ali FERŞADOĞLU

    Hakiki diyetisyenlik şu sorulara cevap bulmalı
    Süleyman KÖSMENE

    Rivayetleri algılama metodları
    Risale-i Nur'dan

    Tesettür, kadınlar için fıtrîdir ve fıtratları iktiza ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.