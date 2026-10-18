Kıyafetimiz nasıl olmalı?

Sor Bakalım

Merhaba sevgili arkadaşlar. Kıyafetlerimiz bizi soğuktan ve sıcaktan korur. Aynı zamanda kendimizi nasıl hissettiğimizi de anlatır. Kimi gün rengârenk bir elbise giymek, kimi gün de en sevdiğimiz hırkayı üzerimize almak isteriz. Giyinirken temiz, rahat ve güzel kıyafetler seçmek bizi mutlu eder öyle değil mi? Bazı tuhaf ve bedeni çok fazla açıkta bırakan giysiler de rahatsız eder. Biz Müslüman bir ülkede doğduk elhamdülillah, Müslüman çocuklarıyız ve Müslümanız. Temsil ettiğimiz İslâm dininin güzelliklerini yaşamalı ve taşımalıyız.

Örtünmek güzeldir

Sevgili kız kardeşlerim,

Çocukken ve çocukluktan gençliğe doğru büyüdükçe hepimiz giyimimizdeki örtünme ölçülerini ailemizle de konuşarak öğreniriz. Tesettür, Allah’ın bize Kur’ân’da öğrettiği ve emrettiği bir giyim ölçüsüdür. Nûr Sûresi’nde Allah, “Mü’min kadınlara gözlerini haramdan sakınmalarını, iffetlerini korumalarını ve örtülerini yakalarının üzerine örtmelerini bildirir.1 Ahzâb Sûresi’nde de kadınların dışarı çıkarken örtülerini almaları emredilir. 2

Tesettürlüyüm, hürüm

Tesettür, güzel ahlâkın ve edebin de bir parçasıdır. Moda diye sunulan garip kıyafetleri taklit etmek yerine, Müslüman her genç kız, Allah’ın bu emrine uyarak, İslâm’ın bu güzelliğini renk renk, desen desen seçtiği kendi zevkini yansıtan kıyafetlerle taşıyabilir. Buradaki ölçümüz, kıyafetimiz yüz ve el haricinde tüm bedenimizi örtmeli, dar ve şeffaf olmamalıdır. Tesettür, sizin kendi değerinizi bilmeniz, sınırlarınızı çizmenizdir. Nasıl ki odanıza kapınız tıklanmadan girilmesini istemiyorsanız, izinsiz çantanızın içine bakılmasını istemiyorsanız, çok kıymetli olan vücudunuzu da herkes görmemeli. Öyle ise örtünmek, güzeldir, değerlidir ve hürriyettir.

EN GÜZEL ÖLÇÜLER İSLÂM’DA

Sevgili erkek kardeşlerim, sizler için de temiz, güzel, ölçülü giyinmek, edepli davranmak tesettürdür. Allah, ”Mü’min erkeklere söyle: Gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar; iffet ve namuslarını korusunlar.”3 buyuruyor. Bu ölçüler bize ne giyeceğimizi, nasıl davranacağımızı ve gözlerimizi nasıl koruyacağımızı öğretir. Biz bu ölçülere uymaya çalışırken kısıtlanmış değil, Allah’ın rızasını seçmekte hür olmuş oluyoruz. Çünkü gerçek hürriyet, her istediğini yapmak değil; doğru olanı bilerek seçebilmektir. Hakikati bulup seçemeyenler daima başka bir şeylerin esiri olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olurlar.

Dipnotlar:

1- Nur Suresi: 31

2- Nur Suresi: 30

3- Ahzab Suresi: 59