"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2026 PAZAR - YIL: 57

Kıyafetimiz nasıl olmalı?

Mehtap Yıldırım Yükselten
18 Ekim 2026, Pazar
Sor Bakalım

Merhaba sevgili arkadaşlar. Kıyafetlerimiz bizi soğuktan ve sıcaktan korur. Aynı zamanda kendimizi nasıl hissettiğimizi de anlatır. Kimi gün rengârenk bir elbise giymek, kimi gün de en sevdiğimiz hırkayı üzerimize almak isteriz. Giyinirken temiz, rahat ve güzel kıyafetler seçmek bizi mutlu eder öyle değil mi? Bazı tuhaf ve bedeni çok fazla açıkta bırakan giysiler de rahatsız eder. Biz Müslüman bir ülkede doğduk elhamdülillah, Müslüman çocuklarıyız ve Müslümanız. Temsil ettiğimiz İslâm dininin güzelliklerini yaşamalı ve taşımalıyız. 

Örtünmek güzeldir

Sevgili kız kardeşlerim, 

Çocukken ve çocukluktan gençliğe doğru büyüdükçe hepimiz giyimimizdeki örtünme ölçülerini ailemizle de konuşarak öğreniriz. Tesettür, Allah’ın bize Kur’ân’da öğrettiği ve emrettiği bir giyim ölçüsüdür. Nûr Sûresi’nde Allah, “Mü’min kadınlara gözlerini haramdan sakınmalarını, iffetlerini korumalarını ve örtülerini yakalarının üzerine örtmelerini bildirir.1 Ahzâb Sûresi’nde de kadınların dışarı çıkarken örtülerini almaları emredilir. 2

Tesettürlüyüm, hürüm

Tesettür, güzel ahlâkın ve edebin de bir parçasıdır. Moda diye sunulan garip kıyafetleri taklit etmek yerine, Müslüman her genç kız, Allah’ın bu emrine uyarak, İslâm’ın bu güzelliğini renk renk, desen desen seçtiği kendi zevkini yansıtan kıyafetlerle taşıyabilir. Buradaki ölçümüz, kıyafetimiz yüz ve el haricinde tüm bedenimizi örtmeli, dar ve şeffaf olmamalıdır. Tesettür, sizin kendi değerinizi bilmeniz, sınırlarınızı çizmenizdir. Nasıl ki odanıza kapınız tıklanmadan girilmesini istemiyorsanız, izinsiz çantanızın içine bakılmasını istemiyorsanız, çok kıymetli olan vücudunuzu da herkes görmemeli. Öyle ise örtünmek, güzeldir, değerlidir ve hürriyettir.

EN GÜZEL ÖLÇÜLER İSLÂM’DA

Sevgili erkek kardeşlerim, sizler için de temiz, güzel, ölçülü giyinmek, edepli davranmak tesettürdür. Allah, ”Mü’min erkeklere söyle: Gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar; iffet ve namuslarını korusunlar.”3 buyuruyor. Bu ölçüler bize ne giyeceğimizi, nasıl davranacağımızı ve gözlerimizi nasıl koruyacağımızı öğretir. Biz bu ölçülere uymaya çalışırken kısıtlanmış değil, Allah’ın rızasını seçmekte hür olmuş oluyoruz. Çünkü gerçek hürriyet, her istediğini yapmak değil; doğru olanı bilerek seçebilmektir. Hakikati bulup seçemeyenler daima başka bir şeylerin esiri olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olurlar. 

Dipnotlar:

1- Nur Suresi: 31

2- Nur Suresi: 30

3- Ahzab Suresi: 59

Okunma Sayısı: 332
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gıda güvencemiz çiftçilerimizdir

    Sokağın feryadı duyulmuyor - Ülkede anayasa, adalet, vicdan, ahlâk askıda

    Kanlı katil İsrail bir de soykırımdan para kazanacak

    Başörtüsü yasağına itiraz had aşmak değildir

    Böyle gitmez deyince ‘düşman’ yapıldı - Erenköy cemaatinden ‘çürümüşlük’ açıklaması

    Çocuk güzellik yarışmalarına Bakanlıktan suç duyurusu

    İstanbul'daki yağış Karadeniz'i geride bıraktı

    41 şehir için kuvvetli yağış uyarısı! - 5 ile turuncu kodlu meteorolojik uyarı!

    Selin sebebi çarpık şehirleşme

    Gazze’de kış öncesi insani kriz

    Maaşlar barınma ve gıdaya - Açlık sınırı 50 bin TL’ye yükseldi

    Faize günde 8.3 milyar TL

    Yemen’de ölümler durmuyor

    Türk fonlarına küresel ikaz

    İktidarın fonla imtihanı

    Sabah artık kapımızı çalan sütçü değil

    Azerbaycan’dan İran’a tepki var mı?

    İstanbul hiçbir şeye hazır değil

    ÖSYM: İstanbul'da hafta sonu yapılacak sınavlar ertelendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Böyle gitmez deyince ‘düşman’ yapıldı - Erenköy cemaatinden ‘çürümüşlük’ açıklaması
    Genel

    Başörtüsü yasağına itiraz had aşmak değildir
    Genel

    Çocuk güzellik yarışmalarına Bakanlıktan suç duyurusu
    Genel

    Kanlı katil İsrail bir de soykırımdan para kazanacak
    Genel

    Sokağın feryadı duyulmuyor - Ülkede anayasa, adalet, vicdan, ahlâk askıda
    Genel

    Gıda güvencemiz çiftçilerimizdir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.