İttifak nedir?

Sor Bakalım

İttifak, ortak bir amaç için birlik olmak ve birlikte çalışmaktır. Meselâ sınıfınızda bir sınıf gazetesi hazırlayacaksanız, biri haber yazar, biri yazıları hazırlar, biri resim çizer, biri foroğraf çeker, bir kaç kişi panoyu hazırlar. Böylece hepiniz el ele vererek güzel bir iş ortaya çıkarırsınız. Ama bu birlik olmadığı zaman, tek bir kişinin kısa zamanda tüm bu işleri yapması çok zordur. Ortaya böyle güzel bir iş çıkmaz.

Müslümanlar birlik olmalı

Biz Müslümanların da dünyada savaşlara ve kötü muameleye maruz kalmaması için birlik içinde olması ve güçlü olması gerekir. Çünkü bizi birbirimize bağlayan çok ortak değerler vardır. Hepimiz Allah’a inanıyoruz, Peygamber Efendimizi seviyoruz ve ona bağlıyız, Kur’ân-ı Kerîm’i rehber ediniyoruz ve aynı kıbleye yöneliyoruz. Bir olduğumuz pek çok husus var. Bu ortak bağlar Müslümanlar arasında kardeşliği güçlendirir. Eğer Müslümanlar samimiyetle dayanışma içinde olurlarsa, tek başlarına yapabileceklerinden daha büyük işler başarırlar. Güçlü olurlar. Zalimler onları ezemez, savaş çıkaramaz.

Meşveret nedir?

Birlik olmak, herkesin aynı düşünmesi demek değildir. Farklı fikirleri saygıyla dinleyebilir, karar verirken birbirimize danışabiliriz. Buna da “meşveret” denir. Böylece ortak bir yol bulmak kolaylaşır. Biz de çalışkan, başarılı, adaletli olalım arkadaşlar. Kardeşlik bağlarımızı koruyup iyilikte el ele vererek daha güzel bir dünya için çalışalım.