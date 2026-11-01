Yapay zekâya güvenme

Sor Bakalım

Merhaba arkadaşlar. Yapay zekâya bir soru sorunca hemen cevap verebiliyor. Ama bu onun verdiği tüm cevapların doğru olduğu anlamına gelmiyor. Yani yapay zekâ sizi yanıltabilir, hata yapabilir. Çünkü yapay zekâ da öğrendiği bilgilerden yararlanarak cevaplar hazırlar. Bazen yanlış bilgileri doğruymuş gibi anlatabilir, hatta hiç yaşanmamış bir olayı olmuş gibi yazabilir. Bu yüzden yapay zekâdan duyduklarını sen yine de araştır. Özellikle sağlık, tarih ve dinî konularda sakın yapay zekâ ne yazarsa doğru sanma.

Ödevini ona yaptırma

Yapay zekâdan anlamadığın bir konuyu açıklamasını isteyebilirsin. Sana örnekler verebilir, yeni fikirler bulmana yardım edebilir. Ama asla ödevini ona yaptırma. Çünkü bu durum hem hazıra konmak ve kolaycılık olur, hem de senin merak etmek, soru sormak, hatırlamaya çalışmak ve doğruyu yanlıştan ayırmak gibi becerilerini zamanla köreltir.

Özel bilgilerini paylaşma

Yapay zekâya kimlik bilgilerini, ev adresini, okulunu, telefon numaranı, şifreni ya da ailene ait özel bilgileri yazma. İnternette paylaştığın her şeyin tanımadığın kişilerle paylaşılabileceğini unutma. Kimlerin karşısına çıkabileceğini bilemezsin. Bir sağlık problemin varsa hastalığını yapay zekâya sorma, o doktor değildir. Seni yanlış yönlendirebilir. Ailene ve doktoruna danış.

Beyin kaslarını çalıştır

Bedenimizin sağlığı için hareket etmek gibi, zihin sağlığımız için de beynimizi çalıştırmalıyız. Sürekli yapay zekâya güvenmek sağlıklı değildir. Bu durum bizi tembelliğe iter. Beynimiz çözüm bulma, cevap üretme gibi bağlantıları kullanmadığı için bu becerilerimiz gelişmez ve geri kalır. Unutmayalım ki, en üst ve gelişmiş zekâ, Allah'ın yarattığı insan zekâsıdır. Bunun için okuyalım, araştıralım, sorular soralım, ailemizle ve arkadaşlarımızla iletişim kuralım. Öğrendiklerimiz üzerine düşünelim, sohbet edelim.