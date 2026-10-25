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25 EKİM 2026 PAZAR - YIL: 57

Kur’ân bize ne öğretir?

Mehtap Yıldırım Yükselten
25 Ekim 2026, Pazar
Sor Bakalım

Minik kardeşlerimizin çok sorduğu sorulardan biri de, “Kur’ân-ı Kerîm’de neler anlatılıyor?” sorusu.

Kur’ân-ı Kerîm bize Allah’ı tanıtır, kâinatın anlamını açıklar ve hayatımızda doğru yolu gösterir. Risâle-i Nur’da Kur’ân, büyük bir kitap gibi düşünebileceğimiz kâinatın tercümanı ve insanlara seslenen ilâhî bir rehber olarak anlatılır. Çiçeklerin güzelliğinden yıldızların düzenine kadar çevremizde gördüğümüz pek çok şeyin Allah’ın kudretini ve rahmetini gösterdiğini öğretir. Dünyaya neden geldiğimiz, nereye gideceğimiz, bu dünyada Allah’ın bizden ne istediği, aile ve toplum hayatında nasıl hareket edeceğimiz, kısacası bize lâzım olan her bilginin bulunduğu bir kitaptır Kur’ân. 

Hakikî medeniyet Kur’ân’dadır

Robotların her işi yapabildiği, teknolojinin geliştiği bir çağda yaşıyoruz ama gerçek medeniyet yüksek binalarla ve yeni buluşlarla kurulmuyor. İnsanlık her geçen gün ahlâk, vicdan gibi değerlere daha çok ihtiyaç duyuyor. Çünkü huzurlu ve mutlu yaşamak için insanların birbirine adaletli, merhametli ve saygılı davranması gerekiyor. Kur’ân; doğruluğu, yardımlaşmayı, güzel ahlâkı ve başkalarının hakkını gözetmeyi öğütler. Kur’ân’dan aldığı bu derslerle yaşayan insanlar, çevrelerinde huzur ve güvenin artmasına katkı sağlar.

Sorularımıza cevap verir

Kur’ân dua etmeyi, Allah’ı hatırlamayı ve iyilik için çalışmayı öğretir. Aklımıza takılan sorular üzerinde düşünmemize, İslâm’ı tanımamıza ve kalbimizin huzur bulmasına yardımcı olur. Bize Kur’ân’ı aklî ve imanî hakikatlerle açıklayarak anlamamıza yardımcı olan Risâle-i Nur’u da okudukça Kur’ân-ı Kerîm’i daha iyi anlarız ve daha çok Kur’ân okumamız için şevkimiz artmış olur.

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