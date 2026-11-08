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8 KASIM 2026 PAZAR - YIL: 57

Nemrut’un Rabbi kim?

Mehtap Yıldırım Yükselten
08 Kasım 2026, Pazar
Sor Bakalım

Her çocuk çok soru sorar. Hz. İbrahim de öyle bir çocukmuş. Hz. İbrahim’in doğduğu zamanlarda insanların bir kısmı yıldızlara, bir kısmı aya bir kısmı da putlara tapıyorlarmış. Halkın kralı Nemrud’a bir gün, o sene bölgede bir erkek çocuğun doğacağını, halkın inandıklarına ve kendisinin saltanatına son vereceğini söylemişler. Bunun üzerine Nemrud, doğacak erkek çocuklarının tamamının öldürülmesini emretmiş. Eşi hamile olan Azer adında biri, eşini alarak şehir dışındaki mağaraya götürmüş. İbrahim (asm) mağarada doğmuş ve yaklaşık üç yaşına kadar mağarada büyümüş. Nemrud’un erkek çocukların ölümüne dair çıkardığı yasanın yürürlükten kaldırılmasından sonra Azer onu mağaradan çıkarmış ve evine getirmiş. İbrahim (as) dört yaşına gelince annesine sormuş:

“Anne, benim Rabbim kim?”

“Senin Rabbin benim...”

“Senin Rabbin kim?”

“Babandır!..”

“Babamın Rabbi kimdir o zaman?”

“Babanın Rabbi de Nemruddur...”

“Ya Nemrudu kim yarattı peki?!..”

“Sus! Daha soru sorma!” demiş.

Batıp gidenleri sevmem

İbrahim (as), yıldızları, ayı ve güneşi ilk gördüğünde “Rabbim budur” demiş ama kısa bir süre sonra gördükleri birer birer sönünce, “Ben böyle sönüp batanları sevmem” diyerek onların Yaratıcı olmadıklarını anlamış. Aynı soruları babasına sorduğunda sırasıyla “Senin rabbin annen, annenin ben, benim rabbim ise Nemrud” diyerek cevaplamış. Nemrud’un Rabbi kim? diye soran İbrahim’e babası da cevap verememiş.

Onlar Allah’ı bilmiyorlarmış ama İbrahim (as) etrafındaki varlıklara bakıp onların nasıl meydana gelebileceği konusunda fikir yürütüyormuş. “Hava, su, güneş, hayvanlar olmasa biz de yaşayamazdık. Her varlık uyum içinde insana hizmet ediyor. İyi ama tüm bunları yaptıran kim? Bizi yaratan, tanıyan, seven biri olmalı” diye kendi kendine düşünüyormuş.

Büyük puta sorun

Bir gün İbrahim, putların ne duyabildiğini ne de insanlara yardım edebileceğini göstermek için gitmiş onları kırmış, baltayı da büyük putun omuzuna asmış. Buna çok sinirlenen Nemrud ve halkı ona, “Bunu sen mi yaptın?” diye sorunca, “Eğer konuşabiliyorsa, büyük puta sorun” demiş. 

Hz. İbrahim, peygamber olarak görevlendirildiğinde de başta ailesi olmak üzere tüm insanlara Allah’ı tanıtmış, iman etmeye  davet etmiş. Putlara, gök cisimlerine, sembollere tapmanın ve onlardan medet ummanın saçmalık ve akıl dışı olduğunu anlatmış.

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