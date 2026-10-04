Neden eğitim alıyoruz?

Sor Bakalım

Okullar açıldığında, özellikle okula yeni başlayan küçük kardeşlerimizin bazıları “Neden okula gidiyoruz? Neden öğreniyoruz? Tüm bunlar çok yorucu” diye şikâyet ediyor. Hiç düşündünüz mü, eğitim deyince aklınıza ne geliyor? Okul, kitaplar, dersler, sınavlar... Peki, eğitim sadece bunlardan mı ibaret? Eğitim, insanın sadece bilgi öğrenmesi değil, iyi ve güzel bir insan olmayı öğrenmesi demektir.

Öğrenmek ne işe yarar?

Bir bebek dünyaya geldiğinde birçok ihtiyacını kendi başına karşılayamaz. Yürümeyi, konuşmayı, okumayı ve pek çok şeyi zamanla öğrenir. Yani insan, dünyaya geldikten sonra öğrenerek ve kendini geliştirerek büyür. Öğrenmek bizim için ömür boyu devam eden bir faaliyettir. Ama öğrenmek yalnızca bilgi biriktirmek değildir. Bir şeyi öğrenirken “Bunu nasıl kullanabilirim?”, “Bunun bana ve başkalarına faydası ne?” diye düşünmek de gerekir. Aldığımız eğitimlerin, bilgiyi hayatımızda güzel ve faydalı davranışlara dönüştürmesi gerekir.

Risale-i Nur dersleri nasıldır?

Ders deyince aklımıza matematik, fen, Türkçe ve diğer dersler geliyor. Bunları öğrenmemiz gerekiyor. Bir de Risale-i Nur dersleri vardır. Bu derslerde ilim ile iman birbirinden ayrı düşünülmez. Meselâ fen dersinde gökyüzünü, yıldızları veya canlıları öğrenirken onların Allah’ın sanatını gösteren yönlerini de fark edebiliriz. Öğrendiğimiz bilgi ve kanunları tasarlayan ve o varlıklara koyan, onları çalıştıran bir Yaratıcı olduğunu anlayabiliriz. Yani dersler bize sadece “Nasıl?” sorusunun cevabını değil, “Bütün bunlar bize ne anlatıyor?” sorusunu da düşündürür. Risale-i Nur eğitimi bize iman ve ahlâk derslerinin yanında hem dünyayı, hem de kendimizi tanımayı öğretir. Güzel bir eğitim, yalnızca çok bilen çocuklar değil; bilen, düşünen, merhamet eden ve güzel davranan insanlar yetiştirmeyi hedefler.