ASYA CAMİLERİ - Hazırlayan: Merve İriyarı

Hindistan’ın ilk camisi, Kodungallur’daki Kerala’daki Cheraman Juma Mescidi, binlerce yıldan beri bir ibadetin yanı sıra çok beğenilen camilerden birisidir. Hindistan’ın tarihî, mimarî açıdan çarpıcı camilerinin en önemlileri arasındadır.

İslâm’ın ilk Arap propagandalarından biri olan Malik bin Dinar, Hint Yarımadası’na geldikten sonra, 629 yılında Cheraman Juma Mescidini inşa etmiştir. Caminin kökeniyle ilgili birçok hikâyeden en popüler olanı, bölgenin kralı olan Cheraman Perumal’ın, İslâm’ı kucaklamak ve Mekke’ye hacı olarak gitmek için tahtından vazgeçtiğini anlatıldığı hikâyedir. Yıllarca Mekke’de kaldıktan sonra, eve dönmeye karar veren kral, hastalanarak yolda ölmüştür. Ancak, Malik bin Dinar ve yoldaşları, kralın onun adına yolculuğunu tamamladı. Onlarla birlikte, yörenin ilk camilerini inşa etme izni için Kerala’nın yerel yöneticilerine soran Cheraman Perumal tarafından yazılmış bir dizi mektup taşımışlardır.

Etkileyici tarihî, farklı Kerala tarzı mimarisi ve derin mirasının yanı sıra, caminin ziyaretçilere en büyük cazibesi, caminin ilk zamanından bu yana sürekli olarak yanan bir eski kandildir – yaklaşık bin yıldan fazladır-. Ziyaretçiler sık sık lambayı eklemek için yağ getirmektedir. 11. Yüzyılda restore edilen camide, eski lamba da dahil olmak üzere iç salon, yıllar boyunca olduğu gibi korunmuştur. Bugün, cami tarihi hakkında daha fazla şey öğrenmek isteyenler için bir müze de inşa edilmiştir.