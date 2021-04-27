Taipei Ulu Cami

ASYA CAMİLERİ - Hazırlayan: Merve İriyarı

Taipei Ulu Camii, 2747 metrekarelik alanı ile Tayvan’ın en büyük ve en ünlü camisidir. Bu cami, Tayvan’daki en önemli İslâm anıtıdır ve 29 Haziran 1999’da Taipei şehir yetkilileri tarafından tarihî bir anıt olarak kaydedilmiştir. Bu cami 1947 yılında inşa edilmiş ve bugün olduğu gibi 1960 yılında yeniden yapılandırılmıştır.

Bu caminin varlığı, Tayvan ile diğer Müslüman ülkeler arasında iyi ilişkiler kurmuş ve aralarındaki ticarî ilişkileri genişletmiştir. Bu caminin ardından Tayvan’da Kahoysung Camii, Taipei Kültür Camii ve Taichung Camii gibi diğer camiler de inşa edilmiştir.

Taipei Camii 1000 kişinin ibadet edebileceği kapasiteye sahiptir ve el yapımı İran halıları ve avizelerle süslenmiştir. Başlangıçta cami sadece giriş katındaydı. Ancak ibadet edenlerin sayısındaki artış sebebiyle, ibadet eden kadınları ağırlamak için ikinci kat eklendi. Caminin diğer tesisleri arasında resepsiyon salonu, ofisler ve kütüphane bulunmaktadır.