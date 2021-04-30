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30 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Asya Camileri - Tokyo Camii

Merve İRİYARI
30 Nisan 2021, Cuma 00:23
ASYA CAMİLERİ - Hazırlayan: Merve İriyarı

Japonya genelinde toplam 80 mescit ve 2 cami bulunmaktadır. Bu yapılardan birisi de Tokyo Camii’dir. Rusya’daki Bolşevik İhtilâli’nden kaçan Kazan Tatarları’nın bir kısmı Japonya’nın başşehri Tokyo’ya yerleşmiştir. Mançurya’ya sığınanların da Japonya’ya gelmesi ile 1920’lerde Müslüman Türk nüfusu artmıştı. Tokyo’nun ilk camisinin inşaatı bu topluluk tarafından 1932’de başlatılmış ve 1938’de hizmete girmiştir.

Cami binası 1986’da yıkılınca arazisi, cami yapılması şartı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hibe edilmiştir. Bu sebeple cami arsasının mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti hazinesine aittir. 1997’de Diyanet İşleri Başkanlığı Tokyo Camii Vakfı’nı kurmuştur.1998’de temeli atılan bina, 2 yılda tamamlandı. Cami, 30 Haziran 2000’de ibadete açıldı.

Mimari yapısı

Tokyo Camii ve Türk Kültür Merkezi, İslâm medeniyetinde dinî mimarinin zirvesini teşkil eden klâsik Osmanlı-Türk mimarisi tarzında inşa edilmiştir. Klâsik mimarimizde tam olarak işlenmemiş altı yarım kubbeli merkezi plan yapısıyla, gelenekten geleceğe uzanan, gelenekle teknolojiyi bütünleştirerek geleceğe bağlayan bir özelliğe sahiptir. Tokyo Camii’nde, Türk- İslâm sanatlarının hemen her şubesinden, küçük de olsa her biri müstakil sanat eseri hüviyetinde, şahsiyetli örnekler verilmiştir.

Tezyinde sadece sanatsal özellik dikkate alınmamış, dinî yönden de önemli mesajlar ihtiva eden âyet ve hadisler seçilmiştir. Meselâ birbirini takip eder şekilde pencere üstlerine yerleştirilen hatlarda Hz. Peygamber (asm) ile Cebrail (as) arasında geçen ve “Cibril Hadisi” diye şöhret bulan rivayet işlenerek, kısaca İslâm’ın, imanın ve ihsanın tarifi aktarılmaya çalışılmıştır.

Cami binası giriş katında kitap satış bölümü bulunmaktadır. Bu stantta Türkçe, Japonca, İngilizce ve Arapça başta olmak üzere pek çok dilde eser yer almaktadır. Çocuk, genç, yetişkin her yaşa yönelik yayınların olduğu kitap satış bölümü, ziyaretçilerin dinî ve kültür konularında kalıcı bilgi edinmesini sağlamaktadır. Bu kattaki çok amaçlı salonun bir köşesi küçük bir kütüphane olarak tasarlanmıştır. Türkçe, Japonca ve diğer dillerde pek çok dilde eserlerin bulunduğu kütüphane köşesi, ziyaretçilerin kolayca ulaşıp okuyabileceği şekilde açık raf olarak düzenlenmiştir. 

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