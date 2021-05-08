ASYA CAMİLERİ - Hazırlayan: Merve İriyarı

Mimarisi ve kırmızı rengiyle dikkati çeken, UNESCO tarafından “kültürel miras” listesine alınan “Kırmızı Mescit”, Sri Lanka’da İslâm’ın sembolü olarak kabul ediliyor. Sri Lanka’nın başşehri Colombo limanı yakınında Müslümanlara ait iş yerlerinin yoğun olarak yer aldığı Pettah bölgesindeki Kırmızı Mescit Camii, “Jamiul Alfar Jummah Mescidi”, Tamilce’de “Samman Kottu Palli”, Sinhalca’da ise “Rathu Palliya” adlarıyla biliniyor.

Mimarisi ve renginden dolayı halk arasında “Kırmızı Mescit” olarak adlandırılan cami, Hindistan’ın güneyinden Sri Lanka’ya gelen seyyah Müslüman tüccarlar tarafından 1908 yılında inşa edildi.

Sri Lanka mimarisinde anıt eser olarak kabul gören Kırmızı Mescit, bin 500 kişinin ibadet edebileceği şekilde inşa edildi. Zamanla nüfusun, limandan gelen Müslüman tüccar ve turist sayısının artmasıyla cami genişletildi. Camide, 1975’te çevresindeki 32 dükkân alınarak, en büyük genişletme çalışması yapıldı. Büyütme ve restorasyon çalışmaları ile 5 katlı camide, içinde yaşlıların kullanması için yürüyen merdiven de bulunuyor.