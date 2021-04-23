Xi’an Ulu Camii

ASYA CAMİLERİ - Hazırlayan: Merve İriyarı

Çin’deki en büyük camidir. İlk olarak 742 yılında inşa edilmiştir. Xi’an Müslüman Mahallesi’nde aktif bir ibadet yeri olarak kullanılır. Külliye biçimde yapılmış cami aynı zamanda popüler bir turistik yerdir. Caminin büyük bölümü Ming Hanedanı başlarında inşa edildi. 12.000 metrekare alanda yerleşik olup, beş avlusunda yirmiden fazla bina barındırıyor.

Cami tamamen ahşaptan ve Çin mimarî üslûbu ile inşa edilmiş, bu sebeple klâsik İslâm mimarisinde gördüğümüz kubbe ve minare kısımları bulunmuyor.

Caminin en önemli özelliği ise ahşap duvarlarında, her birinin üzerinde Kur’ân’dan bir cüz ve altına Çince tercümesi kazınmış 30 ahşap panelin olmasıdır. Bu şekilde üzerinde Kur’ân-ı Kerîm’in tamamı bulunan cami hem ibadet hem de turistik amaçlı ziyaretçilere ev sahipliği yapmakta. Bölgede yaşayan Müslümanlar için önemli bir yaşama ve ticaret merkezidir.