ASYA CAMİLERİ - Hazırlayan: Merve İriyarı

Dimaukom Camii veya Pembe Cami, Filipinler’in Maguindanao ilinin Datu Suudi Ampatuan şehrinde yer alan bir cami. Caminin inşaatı Datu Suudi Ampatuan Belediye Başkanı Şemseddin Dimaukon tarafından finanse edilmiştir. Caminin inşa edildiği arazi, belediye başkanının ailesinin bir mülkiyetine aittir. Cami, barış ve sevgiyi sembolize etmek için pembe boyanmıştır ve ayrıca cami, birlik ve beraberliği temsil etmesi için Hristiyan işçiler tarafından inşa edilmiştir.

Caminin dış mimarisi kadar iç mimarisinin de farklı ve dikkat çekici olması, bütün ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Dünyada bir eşinin daha olmadığı Pembe Cami, sevginin sembolü olarak bütün ziyaretçilerini kabul ediyor.