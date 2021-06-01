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1 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Dünyadan Camiler

Merve İRİYARI
01 Haziran 2021, Salı
Hazırlayan: Merve İriyarı

Sultan Mahmud GaznevÎ Camii

Günümüzde olmayan, ama bir zamanlar bütün güzelliği ile inşa edilen Sultan Mahmud Gaznevî Camii, Pakistan’ın Swat şehrinde 1985’te İtalyan arkeologlar tarafından gün yüzüne çıkarılmıştır. Yaklaşık 1000 yıllık kadim bir tarihe sahip olan Sultan Mahmud Gaznevî Camii, ülkenin kuzeyindeki en eski cami olmasıyla dikkati çekiyor. 

Caminin hikâyesi ise şu şekildedir: “Sultan Mahmud’un ordularının Swat’ta hüküm süren Budist yönetici Raja Gira’nın birliklerini yenilgiye uğratmalarının ardından fethin simgesi olarak Raja 

Gira Kalesi yakınına bir cami inşa edildi. Odigram Dağı’nın eteklerinde 1048-1049 yıllarında inşa edilen ve zamanla çeşitli sebeplerle kaybolan cami, köylülerden birisinin bu alana ev yapmak istemesiyle ortaya çıkmış.” Cami, İtalyan arkeologlar tarafından 1985’te gün yüzüne çıkarıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistlerin ve araştırmacıların bölgedeki önemli ziyaret noktalarından birisine dönüşmüştür. Sadece mihrabı ve zeminin kaldığı bu cami de kim bilir kimler namaz kıldı. AA

ZAHİR CAMİİ

Zahir Camii ( Malayca: Mescidi Zahir), 1912 yılında inşa edilmiş olan Malezya’nın en büyük ve en eski camilerinden biridir. Zahir Camii, Malezya’nın Kadeh şehrinde bulunmaktadır. Zahir Camii, dünyanın en güzel 10 camisinden biri olarak seçilmiştir.  

Siyam’ın Kedah’ı işgali sırasında ölen şehit Kedah savaşçısının türbesi ve mezarı üzerine inşa edilen Zahir Camii, farklı mimarisi ile dikkat çekmektedir. Zahir Camii’ne hâkim olan ana renk beyazdır. Kubbeler, minareler ve oldukça geniş avlusu tamamen beyaz 

renktedir ve bu sadeliği de onu diğer camilerin arasından kolaylıkla öne çıkarmaktadır. Malezya’nın en güzel camilerinden biri olan Zahir Camii’nin mimarisi son Sultan Muhammed Zeynel Abidin’in kendine özel tasarımlarından esinlenilmiştir. Zahir Camii’nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kur’ân-ı Kerîm’i güzel okuma yarışması ilgiyle takip edilmektedir. Zahir Camii, 5 adet büyük kubbesi ve küçük kubbelerinin yanı sıra heybetli görünüşüyle adeta masallardaki sarayları andırmaktadır. Wikipedia

 

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