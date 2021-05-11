ASYA CAMİLERİ - Hazırlayan: Merve İriyarı

Abdul Gaffoor Camii, Küçük Hindistan olarak nitelenen Singapur’da bulunmaktadır. Cami, farklı isimlerle de biliniyor: Abdul Gafoor Camii, Abdul Gafor Camii, Abdul Gaffor Camii, Abdul Gaphore Camii, Abdul Gapore Camii, Dunlop Caddesi Camii ve Hint Camii.

Hint-Sarasenik tarzı ile inşa edilen camii, ilk başta Güney Hindistanlı Müslümanların konaklama ve ibadet ihtiyaçlarını gidermek için yapılmıştı. Daha sonra arazi devir işlemleri gerçekleştirilerek dükkânlar inşa edilmiştir. En son düzgün bir ibadethane yapma amacı ile şimdiki caminin inşaatı başlamıştır.

1927 yılında günümüzdeki haline gelmiştir. Cami, ibadet dışında Kur’ân-ı Kerîm ve dinî ilimlerde de ders veren bir eğitim binası olarak biliniyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan cami görevlileri, Ramazan ayı için özel bir grafik de hazırlayarak takipçileri ile paylaştı.