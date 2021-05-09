ASYA CAMİLERİ - Hazırlayan: Merve İriyarı

Zahir Camii, 1912 yılında inşa edilmiş olan Malezya’nın en büyük ve en eski camilerinden biridir. Zahir Camii, Malezya’nın Kedah şehrinde bulunmaktadır. Zahir Camii, dünyanın en güzel 10 camisinden biri olarak seçilmiştir.

Siyam’ın Kedah’ı işgali sırasında ölen şehit Kedah savaşçısının türbesi ve mezarı üzerine inşa edilen Zahir Camii, farklı mimarisi ile dikkat çekmektedir. Zahir Camii’ne hâkim olan ana renk beyazdır. Kubbeler, minareler ve oldukça geniş avlusu tamamen beyaz renktedir ve bu sadeliği de onu diğer camilerin arasından kolaylıkla öne çıkarmaktadır. Malezya’nın en güzel camilerinden biri olan Zahir Camii’nin mimarisi son Sultan Muhammed Zeynel Abidin’in kendine özel tasarımlarından esinlenilmiştir. Zahir Camii’nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kur’ân-ı Kerîm’i güzel okuma yarışması ilgiyle takip edilmektedir. Zahir Camii, 5 adet büyük kubbesi ve küçük kubbelerinin yanı sıra heybetli görünüşüyle adeta masallardaki sarayları andırmaktadır.